Diyanet başkanlığı ‘şatafatlı düğün’ uyarısında bulundu 'En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır'

Türkiye'de her geçen gün zorlaşan evlilik ve artan düğün masrafları ve şatafatlı törenler nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı uyarı niteliğinde hutbe hazırladı.

YAYINLAMA
Google News
Diyanet başkanlığı ‘şatafatlı düğün’ uyarısında bulundu 'En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır'

Türkiye'de her geçen gün zorlaşan evlilik ve artan düğün masrafları ve şatafatlı törenler nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı uyarı niteliğinde hutbe hazırladı. Cuma hutbesinde Müslümanlara Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in "En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır" Hadisi hatırlatıldı.

"İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır" ayetinin mealiyle başlayan hutbede evliliğin önemi ve düğünlerde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Hutbede; "Evlilik, hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik, külfet değil berekettir; meşakkat değil rahmettir. Evlilik, sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda gönüllerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin paylaşılmasıdır. E evlenmek, gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. Evet, evlilik, güçlü bir toplumun, sağlam bir geleceğin temeli ve teminatıdır. Eşleri kötülüklerden koruyan güvenli bir sığınak, her türlü tehdide karşı sağlam bir kalkandır. Nitekim Yüce Rabbimiz evliliğin bu yönünü Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. "Eşleriniz, elbisenin bedeni koruduğu gibi sizi haramdan koruyan bir örtüdür; siz de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz" ifadelerine yer verildi.

Diyanet başkanlığı ‘şatafatlı düğün’ uyarısında bulundu 'En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır'

"DÜĞÜNLERDE ASIL OLAN TEVAZU VE SADELİKTİR"

Son zamanlarda insanları sıkıntıya sokan düğünlerdeki aşırılık ve israfın da dikkat çekildiği hutbede, "Evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki, günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar, aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri, huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi, maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler, ya başlamadan bitmekte ya da zamanla ayrılıkla sonuçlanabilmektedir. Evliliğimizin her safhasında Rabbimizin rızasına, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini Besmele ile atalım. Düğün yaparken İslam'ın emir ve yasaklarına riayet edelim. Mahremiyet sınırlarını ihlal etmeyelim. İnsanın sağlığına ve saygınlığına zarar veren her türlü haramdan uzak duralım. Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden, insanların canına ve malına zarar veren tutum ve davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiğini, yaptığımız her şeyden mutlaka hesaba çekeceğini unutmayalım" denildi.

Başkan Türkyılmaz: "Hedefimiz Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak"Başkan Türkyılmaz: "Hedefimiz Mudanya'nın dört bir yanına en iyi hizmeti sunmak"

Kocaeli Kandıra'da olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandıKocaeli Kandıra'da olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı

Hadise kilo verdi! Sosyal medyada o paylaşıma yorum yağdı!Hadise kilo verdi! Sosyal medyada o paylaşıma yorum yağdı!

Dr. Karagözoğlu dikkat çekerek uyarılarda bulundu! “Çocuklarda taş hastalıkları önemli”Dr. Karagözoğlu dikkat çekerek uyarılarda bulundu! “Çocuklarda taş hastalıkları önemli”

CHP Anayasa Mahkemesine gidiyor! Gündemde Motorlu taşıtlar vergisi var!CHP Anayasa Mahkemesine gidiyor! Gündemde Motorlu taşıtlar vergisi var!

Kış uzun sürünce incir merkezi Aydın’da tezgahları Manisa inciri süslediKış uzun sürünce incir merkezi Aydın’da tezgahları Manisa inciri süsledi

Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı! Ne olmuştu?Palu ailesinin Sakarya’da görülen davasında mütalaa açıklandı! Ne olmuştu?

Yüreğir Belediyesi’nin desteği ile gençler ve kadınlar üreterek kazanıyorYüreğir Belediyesi’nin desteği ile gençler ve kadınlar üreterek kazanıyor

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!
Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!
Resmi Nikahtan Sonra Birlikte Olmak Günah Mı? Dinimizde İmam Nikâhı Şart Mıdır?
Resmi Nikahtan Sonra Birlikte Olmak Günah Mı? Dinimizde İmam Nikâhı Şart Mıdır?
Zina Ne Demek, Zina Nedir? Zina Yapınca Nikah Düşer Mi? Zina ile İlgili Ayetler ve Hükümler!
Zina Ne Demek, Zina Nedir? Zina Yapınca Nikah Düşer Mi? Zina ile İlgili Ayetler ve Hükümler!
İmam Nikahı, Dini Nikah Nasıl Kıyılır? Dini Nikah Şartları Nelerdir?
İmam Nikahı, Dini Nikah Nasıl Kıyılır? Dini Nikah Şartları Nelerdir?
Son Haberler
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya haziranda 15 bini aşkın düzensiz göçmenin yakalandığını 6 bin 883'ü sınır dışı edildiğini duyurdu
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Namazda Okunan Dualar Ve Sureler Nelerdir? Otururken Okunan Dualar Neler? Sabah Namazı Kaça Kadar Kılınır?
Namazda Okunan Dualar Ve Sureler Nelerdir? Otururken Okunan Dualar Neler? Sabah Namazı Kaça Kadar Kılınır?
Oturarak Namaz Kılınır Mı? Oturarak Namaz Nasıl Kılınır?
Oturarak Namaz Kılınır Mı? Oturarak Namaz Nasıl Kılınır?
Çok Okunanlar
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Rüyada teşrik tekbiri getirmek ne anlama gelir? Ramazanda teşrik tekbiri getirilir mi?
Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Rüyada teşrik tekbiri getirmek ne anlama gelir? Ramazanda teşrik tekbiri getirilir mi?
Kabe'de hacıların cuma namazı heyecanı! Yüz binlerce hacı adayı yan yana saf tuttu!
Kabe'de hacıların cuma namazı heyecanı! Yüz binlerce hacı adayı yan yana saf tuttu!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!