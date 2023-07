Diyanet başkanlığı ‘şatafatlı düğün’ uyarısında bulundu 'En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır'

Türkiye'de her geçen gün zorlaşan evlilik ve artan düğün masrafları ve şatafatlı törenler nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı uyarı niteliğinde hutbe hazırladı. Cuma hutbesinde Müslümanlara Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in "En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır" Hadisi hatırlatıldı.

"İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır" ayetinin mealiyle başlayan hutbede evliliğin önemi ve düğünlerde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Hutbede; "Evlilik, hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik, külfet değil berekettir; meşakkat değil rahmettir. Evlilik, sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda gönüllerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin paylaşılmasıdır. E evlenmek, gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. Evet, evlilik, güçlü bir toplumun, sağlam bir geleceğin temeli ve teminatıdır. Eşleri kötülüklerden koruyan güvenli bir sığınak, her türlü tehdide karşı sağlam bir kalkandır. Nitekim Yüce Rabbimiz evliliğin bu yönünü Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. "Eşleriniz, elbisenin bedeni koruduğu gibi sizi haramdan koruyan bir örtüdür; siz de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz" ifadelerine yer verildi.

"DÜĞÜNLERDE ASIL OLAN TEVAZU VE SADELİKTİR"

Son zamanlarda insanları sıkıntıya sokan düğünlerdeki aşırılık ve israfın da dikkat çekildiği hutbede, "Evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki, günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar, aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri, huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi, maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler, ya başlamadan bitmekte ya da zamanla ayrılıkla sonuçlanabilmektedir. Evliliğimizin her safhasında Rabbimizin rızasına, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini Besmele ile atalım. Düğün yaparken İslam'ın emir ve yasaklarına riayet edelim. Mahremiyet sınırlarını ihlal etmeyelim. İnsanın sağlığına ve saygınlığına zarar veren her türlü haramdan uzak duralım. Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden, insanların canına ve malına zarar veren tutum ve davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiğini, yaptığımız her şeyden mutlaka hesaba çekeceğini unutmayalım" denildi.

