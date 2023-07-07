MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi

Hakkari'de 28. Dönem MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanlığı görevine getirildi.

28. Dönem MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adalı olup seçim dönemi sonlandıktan sonra, yeniden İl başkanlığı görevine getirilen Fatih Özbek, kendisini yeniden göreve getirenlere teşekkür etti.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞ SEÇİLEMEMİŞTİ

Özbek, "Bizleri tekrardan bu göreve getiren ve bizleri onurlandıran başta Genel Başkanım Devlet Bahçeli'ye ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yrd. Prof. Dr. E. Semih Yalçın'a sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Yeni dönemin başta ilimiz olmak üzere tüm ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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