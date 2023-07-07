Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Ormandaki Kulübe'de "Aşkın En Kısa Gecesi" adlı oyunuyla yaz dönemini açtı.

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Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Ormandaki Kulübe'de "Aşkın En Kısa Gecesi" adlı oyunuyla yaz dönemini açtı. Ormanda tiyatro keyfi yaşayan seyirciler oyunu ayakta alkışladı.

SANATSEVERLER AÇIK HAVA TİYATROSUNDA BULUŞUYOR

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu yaz sezonunda da sanatseverlerin karşısında. Tiyatro severler bu yaz da açık havada tiyatro keyfi yaşıyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu Temmuz ve Ağustos aylarında hem daha önce sahnelediği oyunlarla hem de yeni oyunlarla Balat Atatürk Ormanı'nda yer alan Ormandaki Kulübe Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkıyor.

Ormandaki Kulübe'de başlayan yaz dönemi "Aşkın En Kısa Gecesi" adlı oyunla başladı. Yönetmenliğini Murat Daltaban'ın yaptığı ve David Greg ve Gordon Mc Intyre'nın yazdığı oyunda Özlem Zeynep Dinsel, Mert Tiryaki ve Taha Tegin Özdemir rol aldı.

Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor

OYUNUN SONUNDA SANAÇILAR AYAKTA ALKIŞLANDI

Boşanma avukatı Helena ve yasadışı işler yapan Bob'un hikayesinin konu edildiği oyun ilgiyle izlendi.

Yıldızların altında, ağaçların arasında tiyatro izleyen sanatseverler, oyunun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Ormandaki Kulübe Sahnesi'nde Temmuz ve Ağustos ayları boyunca tiyatro buluşmaları devam edecek. "Aşkın En Kısa Gecesi" isimli oyun 7, 8, 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde, "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu" adlı oyun da 13, 14, 15, 27, 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı'ndaki, Ormandaki Kulübe Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak.

Nilüfer Kent Tiyatrosu, Ağustos ayında ayrıca yine Ormandaki Kulübe'de iki yeni oyunun da prömiyerini gerçekleştirecek. Prömiyeri gerçekleştirilecek oyunlardan biri yazar Dennis Kelly'nin Öksüzler/Orphans isimli oyunu. Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularından İbrahim Ersoylu'nun yönettiği oyunda Barış Ayas, Melisa İclâl Yamanarda ve Mesut Özsoy rol alıyor.

Açık hava tiyatro keyfi başladı, Nilüfer’de ormanda sanatseverler buluşuyor

NKT bünyesindeki Nilüfer Gençlik Tiyatrosu'nun 6 aylık çalışma sürecinin ardından hazırladığı Eurydice isimli oyunun prömiyeri de Ağustos ayında yine Ormandaki Sahne'de olacak.

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KAYNAK: İHA

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