Yapay göl yaptıran Neymar'a 3.3 milyon dolar ceza verildi! İşte Neymar'ın akıl almaz villası!

10 bin metrekarelik bir alana villa inşa ettiren Neymar, villasının arazisine izinsiz olarak yapay bir göl inşa ettirdiği için 3.3 milyon dolar ceza aldı.

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Yapay göl yaptıran Neymar'a 3.3 milyon dolar ceza verildi! İşte Neymar'ın akıl almaz villası!

Brezilya'da, Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki Mangaratiba kasabasında bulunan villasının arazisine izinsiz olarak yapay bir göl inşa eden futbol yıldızı Neymar, çevre suçlarından dolayı suçlu bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, Diario Ole gazetesinin haberine göre, "Çevre düzenlemesi için gerekli izinlerin alınmadan işlemlerin gerçekleştirilmesi", "Nehir suyunun izinsiz olarak kullanılması ve akışının değiştirilmesi" ile "Arazinin izinsiz şekilde kazılarak doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Yapay göl yaptıran Neymar'a 3.3 milyon dolar ceza verildi! İşte Neymar'ın akıl almaz villası!

Sonuç olarak, Neymar 4 ayrı çevre suçu işlediği kararlaştırıldı ve 3.3 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Yapay göl yaptıran Neymar'a 3.3 milyon dolar ceza verildi! İşte Neymar'ın akıl almaz villası!

2016 yılında Neymar, Mangaratiba'da bulunan villayı satın aldı. Bu villa, 10 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Villada helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve kondisyon merkezi gibi özellikler bulunmaktadır.

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