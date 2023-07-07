Antalya’da kumar baskını! 14 kişiye cezai işlem uygulandı

Antalya'da, kumar oynadığı tespit edilen 8'i yabancı uyruklu 14 kişiye para cezası uygulandı.

SUÇA KONU MALZEMELERE EL KONULDU

Konyaaltı ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamanın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu çerçevede kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda bulunan suça konu malzemelere el konuldu. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

Teknolji gelişmeler tarımda gelir ve kaliteyi artırıyor, Niğde’de tarlalar dron ile ilaçlanıyor

Haberin Devamı

Bu yöntem kolaylık sağlıyor! Niğde’de tarlalar dron ile ilaçlanıyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Çamlıca’mızın merkez olma hayalini gerçekleştiriyoruz”

Traktör kazasında ölen eski Hisarcık Belediye Başkanı İbrahim Altınışık toprağa verildi

Yapay göl yaptıran Neymar'a 3.3 milyon dolar ceza verildi! İşte Neymar'ın akıl almaz villası!

Burdur’da sahte ilanla araç satışı yapan dolandırıcı, adliyeye sevk edildi

33 Katlı Binadan atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu! Babası ünlü bir isim çıktı!

Haberin Devamı

Erkekler denedi ayıramadı, kadınların kavgasını polis bitirdi

Kadın kavgasını erkekler ayıramadı! Polis devreye girdi!

Şanlıurfa’da spor etkinliklerine 100 bin çocuk katıldı