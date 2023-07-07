Antalya’da kumar baskını! 14 kişiye cezai işlem uygulandı

Antalya'da, kumar oynadığı tespit edilen 8'i yabancı uyruklu 14 kişiye para cezası uygulandı.

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Antalya’da kumar baskını! 14 kişiye cezai işlem uygulandı

Antalya'da, kumar oynadığı tespit edilen 8'i yabancı uyruklu 14 kişiye para cezası uygulandı.

SUÇA KONU MALZEMELERE EL KONULDU

Konyaaltı ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamanın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu çerçevede kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda bulunan suça konu malzemelere el konuldu. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

Antalya’da kumar baskını! 14 kişiye cezai işlem uygulandı

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KAYNAK: İHA

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