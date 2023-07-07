Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Çamlıca’mızın merkez olma hayalini gerçekleştiriyoruz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çamlıca Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ederek sosyal donatıların yer alacağı katın çalışmalarını inceledi.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Çamlıca’mızın merkez olma hayalini gerçekleştiriyoruz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çamlıca Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ederek sosyal donatıların yer alacağı katın çalışmalarını inceledi. Başkan Ataç, "Çamlıca'mızın merkez olma hayalini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi yapımına devam ettiği Çamlıca Kapalı Pazaryeri'nin üst katındaki çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Vatandaşların pazar alışverişlerini güvenle yaptığı Çamlıca Kapalı Pazaryeri, vatandaşa farklı hizmetler sunmaya hazırlanıyor. Geçen aylarda ihalesi yapılan ve çalışmalara başlanan Çamlıca Kapalı Pazaryeri'ne ikinci bir kat yapılarak vatandaşı sosyal tesisler ile buluşturacak. Çamlıca Mahallesi'nde hizmet veren pazaryerinin yapılacak ikinci katında 3 bin 800 metrekarelik alanda 2 adet düğün salonu, 2 bin 160 metrekarede hizmet verecek bir pazar market, 900 metrekare alanda hizmet verecek etüt merkezi ve 850 metrekarede de belediye hizmet alanı yer alacak.

"ÇAMLICA VE ESKİŞEHİR'E HİZMET VERECEK"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da yapımı devam eden merkeze giderek, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alan Başkan Ataç yaptığı değerlendirmede, "Bu bölgenin ihtiyaçlarını tespit ederek sosyal donatı alanı oluşturmak istedik. Zaten Çamlıca Kapalı Pazaryeri'ni yaparken de iki katlı olarak planlanmıştı. Şimdi Çamlıca'mızın merkez olma hayalini gerçekleştiriyoruz. Yapılan katta düğün salonu hedefledik. Bir market gelecek, pazaryeri ile birbirini tamamlayacak. Onunla beraber özellikle çocuklarımıza bir etüt merkezi açacağız. İlk açtığımız belde evi yıkılacak yerine bir kreş yapılacak ve belde evi buraya taşınacak. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız bugüne kadar açtığımız merkezleri hep doldurdu. Tepebaşı yeniliklere çok açık bir bölge, yaptığınız hizmeti çok iyi değerlendiriyorlar. İnşallah burayı da açacağız, Çamlıca'ya ve Eskişehir'e hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

İncelemelerde Başkan Ataç'a Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da eşlik etti.

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KAYNAK: İHA

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