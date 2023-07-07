Çiftçi anlaştı, hububat alımlar başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün itibariyle yaş sebze meyve pazarında hububat alımlarına başladı.

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Çiftçi anlaştı, hububat alımlar başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugün itibariyle yaş sebze meyve pazarında hububat alımlarına başladı.

ALIMLAR RANDEVU SIRASINDA GÖRE HAFTANIN YEDİ GÜNÜ DEVAM EDECEK

Hububat alımlarıyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyen ve üreticiler ile bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Buğday kalitesine göre 7.50 ile 8.15 lira arası fiyatlarla alınmaktadır. Arpa fiyatı ise 7 lira olup; satış sonrası 1 lira buğdaya, 50 kuruş arpaya ayrıca destek verilecektir. TMO ilçemizdeki tüm hububat ürünleri bitene kadar sahada kalacak olup; alımlar randevu sırasına göre haftanın yedi günü devam edecektir. Çiftçilerimize bereketli olsun" diye konuştu.

Çiftçi anlaştı, hububat alımlar başladı

Başkan Aydın, " Her zaman üreten üreticilerimizin yanındayız. Onların istek ve beklentileri çözmek için çalışıyoruz. Bunun içinde her zaman onlarla birlikteyiz" dedi.

İncelemelerde AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri de hazır bulundu.

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KAYNAK: İHA

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