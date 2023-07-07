Jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu baskını: 8 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu baskınında 8 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu temin ettiği belirlenen 23 kişiye de işlem yapıldı.

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Jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu baskını: 8 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu baskınında 8 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu temin ettiği belirlenen 23 kişiye de işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretini örgütlü olarak yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 8 şüpheli şahsa yönelik 9 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2,4 kilogram kubar esrar, 856 gram metamfetamin, 40 adet extacy hap, 5 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 32 adet mühimmat, 10 adet cep telefonu, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Baskında şüpheli 8 şahıs ise kıskıvrak yakalanırken, operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde satıcılarından uyuşturucu temin ettiği belirlenen 23 şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

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