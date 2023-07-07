Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 80 Kilo yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 araçta arama gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada 80 kilo 800 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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