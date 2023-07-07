Emeklilerin zam oranı belli oldu! İşte yeni emekli maaşı!

Emeklilere Yüzde 25 Zam

Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.





Memur Maaşı Düzenlemesi Komisyondan Geçti

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Memurlara yüzde 17.55 oranındaki normal zammın yanı sıra 8 bin 77 lira da seyyanen refah payı ödenmiş, emeklilere bu tutar yansıtılmamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici enflasyonu doğrultusunda memur emeklilerinin zammını yüzde 17.55; diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zam oranını da yüzde 19.77 olarak açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere de refah payı verilmesi için çalışma yapılacağını söylemişti.

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