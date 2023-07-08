Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!

Hollanda'da göç politikasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık, hükümet krizine neden oldu. Başbakan Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin, göç politikalarında uzlaşma sağlayamadığı için istifa ettiğini duyurdu.

Göç konusunda devam eden anlaşmazlıklar koalisyon hükümetinin istikrarını sarsarken, hükümetin istifası kaçınılmaz hale geldi. Hollanda'daki koalisyonun üyeleri arasında göçmen politikalarının nasıl şekilleneceği konusunda yoğun müzakereler gerçekleştirilmiş, ancak ortak bir noktada uzlaşma sağlanamamıştı.

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Mark Rutte, göçmen politikaları konusunda yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi sebebiyle hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişme, Hollanda siyasetinde önemli bir krizi beraberinde getirirken, erken seçimlerin gündeme gelme ihtimali de artmış durumda.

"Kabine İstifasını Kral'a (willem Alexander) Sunacağım"

Rutte, göç meselesinin büyük bir sosyal problem olduğunu vurgulayarak, "Koalisyondaki politik destek kayboldu. Bu durum üzücü ve göz ardı edilemez bir politik gerçeklik. Kabine istifasını Kral'a (Willem Alexander) sunacağım" şeklinde konuştu.

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Rutte, ilk olarak seçimlerin yeniden yapılması sürecini başlatacaklarını belirterek mevcut hükümetin seçimlere kadar geçici olarak görevde kalacağını ifade etti. Bu süreçte hükümetin önemli kararları almayacağı ve ülkenin yönetimi için geçici tedbirlerin uygulanacağı bildirildi.

"Koalisyon Hükümetlerinde Anlaşmak İmkansız"

Rutte, hükümetin düşmesinin her zaman iyi bir durum olmadığını ve süreci tamamlayamadıkları için üzgün olduğunu ifade ederek, "Bazen koalisyon ülkeleri gibi ülkelerde anlaşmaya varmak imkansız olabiliyor" dedi.

Göçmen politikaları konusunda birden fazla partinin anlaşmazlığa düştüğünü ve göç politikalarının insanlar için önemli olduğunu belirten Rutte, bu konuda uzlaşmanın zor olduğunu dile getirdi.

Muhalefetteki birçok milletvekili ise hükümetin düşme kararından memnuniyet duyduklarını ve seçimlerin bir an önce yapılması çağrısında bulunarak Twitter üzerinden mesajlar paylaştılar. Bu gelişmeler, siyasi arenada yeni bir dönemin başlamasını ve seçimlerin hızlanmasını sağlayabilir.

Hükümet İstifası Tekrarlandı

Hollanda'da dört parti koalisyonuyla yönetilen hükümet, ülkeye gelen göçmen sayısının nasıl sınırlandırılacağı konusunda görüş ayrılıkları yaşadı. Göç politikalarında ortaya çıkan fikir ayrılıkları, koalisyon partileri arasında uzun bir süredir devam eden anlaşmazlıklara yol açtı ve bu nedenle dördüncü Rutte hükümeti görev süresini tamamlayamadan istifa etti.

Rutte hükümetinin istifası, 15-17 Mart 2021'de yapılan genel seçimden 299 gün sonra, 10 Ocak 2022'de kurulmuş olmasına rağmen gerçekleşti. Bu istifa, aynı partilerden oluşan bir önceki koalisyon hükümetinin de çocuk bakım yardımı skandalının ardından 15 Ocak 2021'de genel seçimlere 2 ay kala istifa etmesinden sonra geldi.

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