CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!

Seçimlerde başarısızlık yaşayan CHP, toparlanma sürecine bir türlü giremedi.

Parti içerisinde "değişim isteyenler" olarak öne çıkan Ekrem İmamoğlu önderliğindeki bir grup ile Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki koltuğunu bırakmak istemeyenler arasında bir gerilim yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu cephesi, liderlik pozisyonunu güçlendirmek için sürekli olarak "devam" mesajları verirken, parti tabanı istifa çağrılarını yüksek bir şekilde dile getiriyor. Bu durum parti içinde belirgin bir gerilimi beraberinde getiriyor.

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CHP'deki İç Karışıklık Hala Devam Ediyor

CHP içinde değişim taleplerinin yankılandığı bir ortamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından başlayarak MYK üyelerine kadar değişiklikler yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Gazeteci Canan Kaya, siyasi yasaklı olan Canan Kaftancıoğlu'nun ardından boşalan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin'in atandığı iddiasını dile getirdi. Bu atamanın gerçekleşip gerçekleşmediği konusu henüz netlik kazanmamış durumda.

?ÖZEL: CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, önümüzdeki hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmesi bekleniyor. Haberin Devamı July 7, 2023

Gürsel Tekin'e Önemli Görev

Kaya söz konusu habere ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, "CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, önümüzdeki hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İddialara ilişkin Gürsel Tekin'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Gürsel Tekin'den Adaylık Açıklaması

Öte yandan CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisinin ardından partisine eleştirilerde bulunmuş, "Seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz" diye konuşmuştu.

Kongre takvimine dikkat çeken Tekin, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa da aday olacağını açıklamıştı.

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