Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Eskişehirli milli yüzücü Sudem Deniz, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 13'üncü olarak yarı finale çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre; 4 Temmuz'da başlayan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası devam ediyor.

Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen ve yarın sonlanacak olan şampiyonada, 10'u kadın olmak üzere toplamda 17 millî sporcu Türkiye'yi temsil ediyor.

Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Eskişehirli milli sporcu Sudem Denizli ise 200M Sırtüstü Kadınlarda 02:16.65 derecesi ile 13'üncü olarak yarı finalde yüzmeye hak kazanırken, rekortmen yüzücünün elde ettiği başarılı sonuç Eskişehir'i gururlandırdı.

Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!

Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!

Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da Ekmek zamlandı! İşte yeni ekmek fiyatı!
İstanbul'da Ekmek zamlandı! İşte yeni ekmek fiyatı!
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!
Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!
Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!
Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!
Son Haberler
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!
Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!
Çok Okunanlar
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Araç sahiplerine kara haber verildi! O ücret tam iki katına çıktı
Araç sahiplerine kara haber verildi! O ücret tam iki katına çıktı
Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!
Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!