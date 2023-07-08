Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

Aile e Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelerle ilgili açıklama yaptı.

Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı

"Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL’den 2.811 TL'ye yükseldi.

Haberin Devamı

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL’den 4.050 TL’ye, orta silikozis aylığı 3.938TL’den 4.629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL’den 5.158 TL’ye çıktı.

Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Sosyal Hizmet Modeli Önceki Aylık Ödeme (TL) Yeni Aylık Ödeme (TL) Yaşlı Aylığı 1.997 2.348 Yüzde 40-69 Engelli 1.594 1.874 Yüzde 70 ve üzeri Engelli 2.392 2.811 Engelli Yakını 1.594 1.874 Hafif Silikozis 3.445 4.050 Orta Silikozis 3.938 4.629 Ağır Silikozis 4.388 5.158

CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!

Haberin Devamı

Terörle Mücadele Devam ediyor! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim itirafı! Yenilgi ciddi travma oluşturdu!

Kütahya'da azot fabrikasında tehlikeli sızıntı! Fabrikadan Nitrik Asit sızdı!

Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!