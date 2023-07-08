Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı.

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Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

Aile e Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelerle ilgili açıklama yaptı.

Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını aktardı.

Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı

"Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL’den 2.811 TL'ye yükseldi.

Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL’den 4.050 TL’ye, orta silikozis aylığı 3.938TL’den 4.629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL’den 5.158 TL’ye çıktı.

Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Sosyal Hizmet ModeliÖnceki Aylık Ödeme (TL)Yeni Aylık Ödeme (TL)
Yaşlı Aylığı1.9972.348
Yüzde 40-69 Engelli1.5941.874
Yüzde 70 ve üzeri Engelli2.3922.811
Engelli Yakını1.5941.874
Hafif Silikozis3.4454.050
Orta Silikozis3.9384.629
Ağır Silikozis4.3885.158

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