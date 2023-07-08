İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!

Megakentte ekmeğin 6 TL'den 8 TL'ye çıkarılması haberleri sonrası basın açıklaması yayınlayan valilik, fiyatlarda bir düzenlemeye gidilmediğini ve halen 5 TL'den satıldığını aktardı.

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İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!

Fırıncılar, resmi bir dayanağı olmadan ekmeğe zam getirmeye kalktı.

İstanbul'da 240 gram ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının da 6 TL'den 8 TL'ye çıkarılması konuşuluyor.

Simit ve poğaçanın 10, açmanın ise 12 TL'ye satılacağı haberleri herhangi bir resmiyete dayanmıyor.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulundu.

Kentte fiyatları ile ilgili bir düzenleme yapılmadığına dair bir basın açıklaması yayınlandı.

"Ekmek fiyatlarında düzenleme yapılmadı, halen 5 TL'den satılmakta"

Ekmeğin halen 5 TL'ye satıldığının vurgulandığı açıklama şöyle devam etti;

İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır.

İstanbul’da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL’den satılmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!

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