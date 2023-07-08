Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 Milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini duyurdu.

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Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!

Ali Yerlikaya uyuşturucu ile mücadelenin her geçen gün devam ettiğini belirterek, sosyal medya hesabından uyuşturucu tacirlerine vurulan büyük darbeyi vatandaşlar ile paylaştı.

Paylaşımda Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon kök kenevir bitkisinin yanı sıra 395 bin kök skank bitkisi ve 73 kg toz esrar ele geçirildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya jandarmayı başarısından dolayı tebrik etti.

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!

43 Milyar Tl Lik Baskın

Ali Yerlikaya vatandaşlara duyurduğu operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların toplam değerinin 43 milyar TL olduğunu belirterek "Bölücü terör örgütünün 43 Milyar Tl yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi." dedi.

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!

16 Milyon Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında;

"16 MİLYON KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında,

16 Milyon kök kenevir bitkisi,

395 bin kök skank bitkisi,

73 kg toz esrar ele geçirildi. şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."

Bölücü terör örgütünün 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi. sözlerine yer verdi.

"Jandarmamızı Yürekten Kutluyorum"

"Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok! Jandarmamızı yürekten kutluyorum."

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