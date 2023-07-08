Deniz Baykal'ın kızı CHP'ye sert konuştu! CHP ele geçirildi!

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Hikmet Çetin, CHP ve SHP'nin birleştiği kongrede genel başkan seçildiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çetin, "Keşke SHP'yi kapatmasaydık" şeklinde bir ifade kullanarak duygularını dile getirdi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının yeterli olmadığını savunarak, "Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Bu açıklamalar üzerine, geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa eden ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal, tepki gösterdi. Aslı Baykal, babasını hedef alan bu açıklamaya sert çıkarak görüşlerini paylaştı. Ayrıca, Aslı Baykal, 11 Şubat'ta hayatını kaybeden babası Deniz Baykal'ın CNN TÜRK'teki bir programa konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hikmet Çetin'den olay sözler! 'CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor'

"Hikmet Çetin'e Yakıştıramadım"

Baykal, "Bu açıklamayı Hikmet Çetin'e yakıştıramadım. Kendisini de aradım ancak açmadı. İki yönü ile yakıştıramıyorum. Zarar vermek demek yıpratmak demek. Zarar vermek ne demek algılayamadım. Deniz Baykal'ın başkanlığı dönemine yapılan eleştirileri CHP'nin laik dönemini yıpratmaya yönelik olarak görüyorum. Beni şaşırtmasının bir diğer yönü ise seçimlerden önce partinin iyi gittiğini söylüyordu. Bunların hepsinin ötesinde bu Hikmet Çetin olayı değil bunları sık sık duyacağız. Deniz Baykal'ın 1992'de CHP'sini bizim karşımıza sunacaklar. Bunun sebebi de CHP'nin eski ilkelerine dönmemesi. Bu söylemi sık sık duyacağımızı bir uyarı olarak söylemek istiyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

"CHP Kuruluş İlkelerinden Uzaklaştı"

CHP'deki genel başkanlık tartışmalarına ilişkin konuşan Baykal "Bu tartışmalara diyecek bir şey yok. CHP için yararlı bir şey görmüyorum ortada. CHP'de değişim olmalı ama her zaman ilkesel bazda olmalı diyorum. Hiçbir isim değil ama kim aday olacaksa ortaya çıksın. İsim söyleyecek durumum yok. Aday olsunlar o zaman bir şeyler söylenir" dedi.

"CHP Ele Geçirildi"

Deniz Baykal neden sürekli hedef alınıyor sorusuna cevap veren Baykal "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine çıkması ve bu yönde partiyi oluşturması. Bu bir kesimde korku yaratıyor. O kesim zaten CHP'yi ele geçirmiş durumda. CHP'nin bu seçimi kaybetmesinin tek bir nedeni var kuruluş ilkelerinden uzak olması." ifadelerini kullandı. "Gördüğümüzü şeyleri vatandaşın da gördüğü belli oldu. Bu şekilde olmaz diye düşünüyordum. Olmadı da zaten. O dönem geçti ve yeni dönem var önümüzde. Yeni dönemi de karambole getirmeye çalışan bir kesim var. Az önceki açıklamalarım buna yönelik uyarılarımdır." diye konuştu.

"Partiye Dönüşüm Olabilir"

"CHP'ye geri dönecek misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Baykal "İlkelerine göre değişir. Kuruluş ilkelerine bağlı bir parti olacaksa CHP mutlaka olabilir tabi ama bu şekliyle değil. Milliyetçi, devletçi ve laik bir CHP olacaksa partiye dönüşüm olabilir." dedi. "Çok çeşitli düşünceler olabiliyor tabi ama bunları hiçbiri kolay şeyler değil. Parti kurmak kolay değil. Hikmet Çetin 'SHP'yi keşke kapatmasaydık' dedi. O zaman SHP'yi yeniden kursun ve halk nezdindeki görsün." diye konuştu.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu Babama Geldiğinde Gördüm En Son"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili soruyu yanıtlayan Baykal "Kemal Bey ile temasım yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nu babama geldiğinde gördüm en son. Babamın vefatında mezarlıkta görüştük. Hiçbir görüşme talebinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun Seçim Kampanyasını Samimi Bulmadım"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin bir soruyu da cevaplayan Baykal "Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını samimi bulmadım. CHP her şeyi söylüyor. Her şeyi de söyleyerek bu iş olmaz. Bazı ilkeler olmalı." dedi.

EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

İstanbul'da Ekmek zamlandı! İşte yeni ekmek fiyatı!

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!

Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'

Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!

Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!