EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

Vatandaşlar bu yeni yapılan zamla beraber EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı? sorularının cevabını alabilmek için Google arama motoru üzerinden araştırmalar yapmaya başladı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda emekli maaşlarına yüzde 25 oranında artış yapılmasını öngören madde kabul edildi. İşte EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? sorusunun cevabı.

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EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

AK Parti tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasaya eklenmek üzere hazırlanan önergeye göre Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin yılın 6 ayı için %25 zam alacağı açıklandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AK Parti’nin memurların maaş artışları ile bazı vergileri artıran ve ek vergiler öngören ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler in Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşırlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikli Yapılması Hakkında Kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, AK Parti, emekli maaşlarının yüzde 25 artırılması için önerge verdi.

Kanun teklifine yeni bir madde olarak eklenen önerge, komisyonda kabul edildi. Buna göre; memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında yılın ikinci yarısı için yüzde 25 artış yapılacak.

EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Maaşlara yapılacak zam oranı yüzde 19.77'den yüzde 25'e çıkarıldı. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak. Torba yasa teklifine eklenen madde komisyonda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız' demişti.

EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Yapılan düzenlemeyle zam oranı yüzde 19.77'den yüzde 25'e çıkarıldı. Ancak, bu zam oranından EYT'liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yararlanamayacaklar. Torba yasa teklifine eklenen madde, komisyon tarafından kabul edildi.

Erdoğan Çalışmaların Başlayacağını Söylemişti

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanların ve yetkililerin emekli maaşlarındaki iyileşmeye yönelik çalışmalara başlaması adına talimat verdiğini açıklamıştı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söylemişti:

"Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz."

EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti.

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