Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Ulusal güvenlik ekibinin oybirliği ile aldığı karar, ABD Başkanı Joe Biden'a sunuldu. Biden, ortaklarıyla yaptığı istişare sonucu Ukrayna'ya misket bombası göndermeyi onayladı" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da yaptığı günlük basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya "misket bombası" sağlamaya yönelik konuşan Sullivan, "Bunu burada söylemek kolay değil. Sivillerin hayatını potansiyel olarak ne kadar az zarar vereceğimize yönelik çok zor bir karar aldık. Ulusal güvenlik ekibinin oybirliği ile aldığı karar, ABD Başkanı Joe Biden'a sunuldu. Biden, ortaklarıyla yaptığı istişare sonucu Ukrayna'ya misket bombası göndermeyi onayladı" dedi. Sullivan, Ukrayna'yı desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Ukrayna'nın saldırı ve savunma operasyonlarını sürdürmesi için toplara ihtiyacı var. Ukrayna'ya tarihi miktarda topçu mermisi sağladık ve bu mermilerin yerli üretimini hızlandırma aşamasındayız" ifadelerini kullandı. Patlamayan misket bombalarının oluşturduğu riskten bahseden Sullivan, "Misket bombalarının patlamamaları nedeniyle sivillere zarar verme riski oluşturduğunun farkındayız. Bu yüzden bu kararı elimizden geldiği kadar ertelemiştik. Ukrayna, bunları çok dikkatli bir şekilde kullanacağına dair bize yazılı güvenceler verdi" diye konuştu.

Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

Rusya'nın savaşta kullandığı askeri teçhizatların kullanımını eleştiren Sullivan, "Rus birlikleri ve tankları Ukrayna mevzilerini devirip Ukrayna topraklarını ele geçirirse Ukrayna'da yeterli topçu olmadığı için Ukraynalı siviller büyük bir risk altında kalır" ifadelerini kullandı.

Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

Ukrayna'nın NATO'ya Üyeliği

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hakkında da yorum yapan Sullivan, Litvanya'nın başkenti Vilnuis'ta 10-11 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin tartışılacağını söyleyerek "Kiev'in atması gereken başka adımları var, Ukrayna NATO'ya katılamayacak" dedi.

Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

100'den Fazla Ülkede Yasak

Dünya genelinde 100'den fazla ülkede yasak misket bombalarının öldürücü etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Geniş bir alana küçük bombalar şeklinde fırlatılan bu bombalar eğer patlamazsa bulunduğu alanlarda yıllar boyu tehlike oluşturabilir.

Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

Öte yandan bu askeri yardım paketi, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Ukrayna için toplamda 40 milyar doları aşan 42. onaylanmış yardım paketi olacak.

Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

Rusya'dan ABD'ye Uyarı: 'Misket Bombası Kullanmak Savaş Suçudur'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 28 Şubat 2022’de Misket bombası kullanmak savaş suçudur" ifadelerini kullandığını belirtti.

Bir buçuk yıl sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Beyaz Saray’daki basın toplantısında Ukrayna’ya misket bombası gönderme niyetlerini açıkladığını anımsatan Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’nin açıklamasını beklediklerini ifade etti.

Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin tavsiyesi ve müttefikler ile Kongre üyeleriyle istişare ederek bu konuda ilerleme kararı verdiğini aktarmıştı.

Sakarya'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermi sıktı!Sakarya'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermi sıktı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti! 'Cumhurbaşkanı'na müteşekkiriz'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti! 'Cumhurbaşkanı'na müteşekkiriz'

Güvenlik görevlisinden skandal görüntüler! Dini değerlerle dalga geçti!Güvenlik görevlisinden skandal görüntüler! Dini değerlerle dalga geçti!

İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!

Deniz Baykal'ın kızı CHP'ye sert konuştu! CHP ele geçirildi!Deniz Baykal'ın kızı CHP'ye sert konuştu! CHP ele geçirildi!

EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!

Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!

Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!
İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!
Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!
Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı
Son Haberler
Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!
Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!
Sakarya'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermi sıktı!
Sakarya'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermi sıktı!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti! 'Cumhurbaşkanı'na müteşekkiriz'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti! 'Cumhurbaşkanı'na müteşekkiriz'
Güvenlik görevlisinden skandal görüntüler! Dini değerlerle dalga geçti!
Güvenlik görevlisinden skandal görüntüler! Dini değerlerle dalga geçti!
YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!
YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı! İşkence sonucu yaşamını yitirdi!
Huzurevinde yangın çıktı! 6 kişi hayatını kaybetti!
Huzurevinde yangın çıktı! 6 kişi hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!
İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!
Beyaz Saray'da kokain çıktı ortalık karıştı! Trump Hunter Biden'a yüklendi!
Beyaz Saray'da kokain çıktı ortalık karıştı! Trump Hunter Biden'a yüklendi!
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşandı!
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşandı!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!