Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da yaptığı günlük basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya "misket bombası" sağlamaya yönelik konuşan Sullivan, "Bunu burada söylemek kolay değil. Sivillerin hayatını potansiyel olarak ne kadar az zarar vereceğimize yönelik çok zor bir karar aldık. Ulusal güvenlik ekibinin oybirliği ile aldığı karar, ABD Başkanı Joe Biden'a sunuldu. Biden, ortaklarıyla yaptığı istişare sonucu Ukrayna'ya misket bombası göndermeyi onayladı" dedi. Sullivan, Ukrayna'yı desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Ukrayna'nın saldırı ve savunma operasyonlarını sürdürmesi için toplara ihtiyacı var. Ukrayna'ya tarihi miktarda topçu mermisi sağladık ve bu mermilerin yerli üretimini hızlandırma aşamasındayız" ifadelerini kullandı. Patlamayan misket bombalarının oluşturduğu riskten bahseden Sullivan, "Misket bombalarının patlamamaları nedeniyle sivillere zarar verme riski oluşturduğunun farkındayız. Bu yüzden bu kararı elimizden geldiği kadar ertelemiştik. Ukrayna, bunları çok dikkatli bir şekilde kullanacağına dair bize yazılı güvenceler verdi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Rusya'nın savaşta kullandığı askeri teçhizatların kullanımını eleştiren Sullivan, "Rus birlikleri ve tankları Ukrayna mevzilerini devirip Ukrayna topraklarını ele geçirirse Ukrayna'da yeterli topçu olmadığı için Ukraynalı siviller büyük bir risk altında kalır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'ya Üyeliği

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hakkında da yorum yapan Sullivan, Litvanya'nın başkenti Vilnuis'ta 10-11 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin tartışılacağını söyleyerek "Kiev'in atması gereken başka adımları var, Ukrayna NATO'ya katılamayacak" dedi.

Haberin Devamı

100'den Fazla Ülkede Yasak

Dünya genelinde 100'den fazla ülkede yasak misket bombalarının öldürücü etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Geniş bir alana küçük bombalar şeklinde fırlatılan bu bombalar eğer patlamazsa bulunduğu alanlarda yıllar boyu tehlike oluşturabilir.

Öte yandan bu askeri yardım paketi, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Ukrayna için toplamda 40 milyar doları aşan 42. onaylanmış yardım paketi olacak.

Rusya'dan ABD'ye Uyarı: 'Misket Bombası Kullanmak Savaş Suçudur'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin 28 Şubat 2022’de “Misket bombası kullanmak savaş suçudur" ifadelerini kullandığını belirtti.

Bir buçuk yıl sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Beyaz Saray’daki basın toplantısında Ukrayna’ya misket bombası gönderme niyetlerini açıkladığını anımsatan Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’nin açıklamasını beklediklerini ifade etti.

Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin tavsiyesi ve müttefikler ile Kongre üyeleriyle istişare ederek bu konuda ilerleme kararı verdiğini aktarmıştı.

Sakarya'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermi sıktı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti! 'Cumhurbaşkanı'na müteşekkiriz'

Güvenlik görevlisinden skandal görüntüler! Dini değerlerle dalga geçti!

İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!

Deniz Baykal'ın kızı CHP'ye sert konuştu! CHP ele geçirildi!

EYT'liler zam oranından yararlanabiliyor mu? EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu! 43 Milyar liralık operasyon!

Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!

Milli yüzücü Sudem Deniz'den büyük başarı! Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale çıktı!

Yaşlı ve Engelli aylıkları arttırıldı! Sosyal yardımlara zam getirildi!

CHP'de çok konuşulan iddia! Canan Kaftancıoğlu görevden alınacak!