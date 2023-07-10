Terör örgütü PKK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! Teröristlere geçit yok!

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 852 rakımlı bir tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, teröristlerin bulunduğu mağaraya yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine, Türk komandoları tarafından etkisiz hale getirildi.

PKK'nın Sözde Zap Eyalet Sorumlusu

Yapılan inceleme sonucunda, etkisiz hale getirilen teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel olduğu tespit edildi. Yüksel'in terör örgütünün bölgedeki kritik iletişim ağlarından sorumlu olduğu belirtilmektedir.

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Saklandığı Mağara da Etkisiz Hale Getirildi

Güvenlik kaynakları, geçmiş yıllarda çekilen bir fotoğrafta iki teröristin saklandığı mağarayı teşhis ettiğini ve fotoğraftaki iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Bu operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonları bir kez daha göstermektedir.

Terörle Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar, terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin devam ettiğini ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için yoğun çaba sarf edildiğini göstermektedir. Bu operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı temin etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

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