Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! Fahrettin Koca duyurdu!

2013 yılında lenfomaya yakalanan ünlü sanatçı Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti.Geçtiğimiz günlerde MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un, yeniden yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Bir süredir entübe edilen Uğur'un sağlık durumu yakından takip ediliyordu.Ünlü sanatçıdan sevenlerini yasa boğan haber geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." Haberin Devamı

Fahrettin Koca'nın Sosyal Medya Paylaşımı

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı

Özkan Uğur'un ölüm haberini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından: "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/IKibqlnwd8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2023

Özkan Uğur Kimdir?

Özkan Uğur, Türk müzik ve eğlence sektörünün önemli isimlerinden biridir. 9 Mayıs 1956 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve komedi alanında da başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Özkan Uğur, sanat hayatına müzikle başlamış ve 1980'lerde Barış Manço'nun "Öyle Bir Geçer Zaman ki" programında müzik çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. İzel ve Ercan Saatçi ile birlikte "İzel & Çelik & Ercan" grubunu kurmuş ve Türk pop müziğine yaptıkları şarkılarla büyük bir başarı elde etmiştir. Grup, enerjik sahne performansları ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra Özkan Uğur, oyunculuk ve komedi alanında da kendini göstermiştir. Birçok televizyon programında yer almış, komedi skeçleri ve performanslarıyla izleyicileri güldürmeyi başarmıştır. "İkinci Bahar" ve "Beyaz Show" gibi popüler televizyon programlarında sık sık görünen Uğur, sevilen bir televizyon yüzü haline gelmiştir.

Sinema ve dizi filmlerde de başarılı performanslar sergileyen Özkan Uğur, birçok önemli yapımda rol almıştır. "Hababam Sınıfı" serisi, "Neşeli Hayat" ve "Recep İvedik" gibi komedi filmlerindeki rolleriyle tanınmıştır. Oyunculuk yeteneği ve mizahi yeteneği sayesinde izleyiciler tarafından sevilmiş ve takdir edilmiştir.

Özkan Uğur'un müzik kariyeri boyunca geniş bir repertuarı vardır ve birçok hit şarkıya imza atmıştır. "Bir Başka Sevgiliyi Sevemem", "İbo Show", "Hadi Git", "Çilli Bom" gibi şarkıları ile müzik listelerinde üst sıralarda yer almış ve büyük ilgi görmüştür.

Sanat camiasındaki uzun süreli kariyeri boyunca Özkan Uğur, birçok ödül ve takdir almıştır. Yaptığı çalışmalarla Türk müzik endüstrisine değerli katkılarda bulunmuş ve sevilen bir sanatçı olmuştur.

Özkan Uğur, yetenekleri ve çok yönlülüğüyle Türk sanat dünyasında iz bırakmış bir isimdir. Müzik, oyunculuk ve komedi alanlarında gösterdiği başarılarla sektörde saygınlık kazanmıştır. Sanat hayatı boyunca müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Özkan Uğur, Türk sanatının önemli bir figürü olarak hatırlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta! Erdoğan toplu açılış töreninde konuştu!

Denizli'de sır ölüm! Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu!

Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı! Yakın zamanda ayrılık kararı almışlardı!

Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı! Adalet Bakanı açıkladı!

İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!

Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!

Sakarya'da akıllara durgunluk veren görüntüler! Ağaca bağlı köpeğe bir şarjör mermi sıktı!