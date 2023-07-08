Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı! Adalet Bakanı açıkladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman'a çeşitli programlara katılmak üzere ziyaret gerçekleştirdi ve valiliği ziyaret etti. Vali Osman Varol'dan deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Asrın felaketi dediğimiz, dünyanın, dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadık" şeklinde konuştu. Devletin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve milletin birlikte çalışarak deprem yaralarının sarılması için çaba gösterdiğini belirtti.

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Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine büyük önem verdiğine vurgu yapan Bakan Tunç, seçim döneminde de deprem bölgesindeki çalışmalara kesintisiz devam edildiğini ifade etti.

Bakan Tunç, depremzedelerin yalnız bırakılmayacağını vurgulayarak, deprem soruşturmalarının hızla yürütüldüğünü ve hasar tespiti ile enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca, cezai soruşturmaların da devam ettiğini belirterek şu ana kadar 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 351 kişinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmaların halen devam ettiğini ifade etti.

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131 Yeni Mahkeme

Deprem bölgesindeki adli hizmetlerin aksamaması için önemli tedbirler aldıklarını dile getiren Bakan Tunç şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde de yine hakimler ve savcılar yaz kararnamesi kapsamında deprem bölgesinde hakim, savcı takviyesini gerçekleştirerek buradaki gerek cezai soruşturmaların gerekse idari, hukuki, yargıyla ilgili konuların gecikmeden karara bağlanması hususunda gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde olan illerimizde 131 yeni mahkeme kurduk, 2 adli yargı istinaf mahkemesi kurduk ve bu mahkemelerle hem istinaf süreci hem yerel mahkemeler anlamında kararların hızlı şekilde verilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi'nin (CEKUT) de deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını hatırlatan Tunç, bu ekibin çok sayıda vatandaşı enkaz altından kurtardığını söyledi.

"Adalet Hizmetlerinin Aksamadan Yürütülmesini Sağladık"

Deprem bölgesinde hasar gören cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin başka illere nakledildiğini dile getiren Bakan Tunç, 15 adalet sarayının, adalet binasının ağır hasarlı olması nedeniyle yıkımına karar verildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Bir adalet binamız orta hasarlıydı onun çalışmaları devam ediyor. 48 binamız az hasarlıydı, 43 binamız da hasarsızdı. Az hasarlı binalarımızın tamamını süratli şekilde tadilatlarını gerçekleştirerek adalet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağladık. Adalet Bakanlığı olarak bugüne kadar depremden etkilenen illerimize 500 milyona yakın ödenek aktardık."

Adıyaman Adliyesi'nin depremden az hasar aldığını anlatan Bakan Tunç, bu binanın 30 milyon liralık ödenekle tadilatının yapıldığını kaydetti. Bakan Tunç, depremde ağır hasar alan Besni Adliyesi'nin yeniden inşa edileceğini bildirdi.

COVİD-19 İznindeki Hükümlülerle İlgili Düzenlemeler

Bir gazetecinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda COVID-19 iznindeki hükümlülerle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini hatırlatması üzerine Tunç, şunları söyledi:

"Bu düzenlemeler teknik düzenlemeler. Şunu söyleyebiliriz, COVID-19 izninde olan 122 bin hükümlü vardı. Bunlar COVID-19 nedeniyle izne çıkmışlardı, bunlar açık cezaevinde bulunan hükümlülerdi. Bunların süresi 31 Temmuz'da doluyor. 3 yıldan bu yana toplum içindeler. TBMM'de dün akşam Plan ve Bütçe Komisyonunda AK Parti'li milletvekillerimizin vermiş olduğu teklif kabul edildi. Özetle teklif şunu getiriyor; açık cezaevinde bulunup, COVID-19 iznine çıkan hükümlüler eğer denetimli serbestliğine 5 yıldan az bir zaman kalmışsa, bunlar denetimli serbestlik nedeniyle dışarıda izin haklarını bugüne kadar kullandılar, bu izin infazdan sayıldı, bunlar cezaevlerine geri dönmemiş olacaklar. 5 yıldan fazla olanların cezaevlerine tekrar geri dönmesi söz konusu."

"Ayrıca kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlüler açık cezaevine geçerken belli bir süre gerekiyor, onların da 3 yıl önceden açık cezaevine geçmeleri söz konusu olacak. Teklif bu yönde. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulumuzun. Burada şunu önemsiyoruz, suçluların ıslahı önemli ama ceza adaleti de önemli. Dolayısıyla her iki ilkeyi de bir arada gözeterek bir çözüm yolu bulan bir teklif. Biz de teknik olarak destek verdik. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün gündeme geldi ve kabul edildi. Genel Kurulda da haftaya görüşülmüş olacak."

Bakan Tunç, valiliğin ardından belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve Adıyaman Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

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