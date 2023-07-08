Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin Rusya'da bir hazırlık turnuvasına katılmasına büyük tepki gösterdi.

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Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!

Fenerbahçe'nin Rusya'da bir hazırlık turnuvasına katılmasına Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den oldukça sert bir tepki geldi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul'daki maçta taraftarlar Avrupa'nın en büyük sadistinin ismini bağırdığında kulüp olarak sustunuz. Bunun nedeni artık çok açık.

Gazprom'un kanlı parası sizin için her şeyi gölgede bıraktı. Sizi şerefsiz ve vicdansız bıraktı. Rus füzeleri her gün Ukraynalıları öldürüyor. Tüm dünya bu saldırganlara karşı birleşti ancak sizin kulübünüz terörizmin kanlı parasını kabul etti.

UEFA ve FIFA, Rus kulüplerini uluslararası turnuvalarda men etti. Siz ise para için saldırganlarla turnuvaya katılıyorsunuz. Hiçbir şey bu adımı aklayamaz. Hiç para, bu utanç verici davranışınızın ve ahlaksız vasıflardan yoksun katillere gidişinizi ödeyemez.

Tüm dünyaya söylemekten korkmuyoruz: Katillere Ukrayna topraklarında kanlı hasadı sürdürmeleri için yardım ediyorsunuz. Onlarla birlikte oynuyorsunuz ve 21. yüzyılın ana kötülüğünü meşrulaştırıyorsunuz.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde onur yok, utanma yok, vicdan yok! Yazıklar olsun size!"

Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'

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