Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!

Fahrettin Altun Haklı Bulundu

Davanın sonucu belli oldu ve Özgür Özel'in yalanı karşılıksız kalmadı.

Altun ailesinin avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak, Özgür Özel'in 10 bin TL tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Tunç ayrıca Özgür Özel hakkında daha önce de tazminat kararları çıktığını hatırlattı.

10 Bin Lira Tazminat Ödenmesine Hükmedildi

Sezgin Tunç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li Özgür Özel'in, Sayın Fahrettin Altun hakkında söylediği yalanlara karşı açtığımız bir diğer davada 10 bin lira tazminat daha ödemesine hükmedildi. Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte." Haberin Devamı

Cumhuriyet Gazetesi'de Tazminat Ödeyecek

Öte yandan Tunç, Cumhuriyet gazetesinin asılsız ve mesnetsiz iddialar iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile 20.000 TL manevi tazminat ödemesine de karar verildiğini duyurdu.

Tunç, Cumhuriyet gazetesi hakkındaki davanın da sonuçlandığını belirterek, "Cumhuriyet gazetesinin Sayın Fahrettin Altun'a yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile ikame ettiğimiz davanın istinaf incelemesinde gazete aleyhine 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

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