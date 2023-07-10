Türkiye enerjide bağımsız olmaya doğru gidiyor! Yüzde 20'sini karşılayacak!

Karadeniz'de bulunan toplam 710 milyar metreküplük gaz rezervi, enerji alanındaki çalışmalara moral verdi.Denizler kadar kara da karış karış aranıyor.

Özellikle Türkiye sınırının hemen ardında Irak ve Suriye topraklarından petrol fışkırırken sınırın bu tarafında neden olmadığı yıllardır kafaları karıştıran bir durumdu.

Petrol Arama Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Türkiye'nin enerji arayışı doğuda büyük bir petrol tarama faaliyetine odaklanmış durumdadır. Batman, Hakkari ve Şırnak gibi bölgeler, Türkiye'nin petrol üretim ve sondaj faaliyetleri açısından stratejik öneme sahip şehirler arasında yer almaktadır. Bu bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını keşfetme ve enerji üretim potansiyelini artırma amacını taşımaktadır.

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Özellikle terörle mücadeleyle anılan bölgeler, bu alanda büyük önem arz etmektedir. Gabar da bu lokasyonlardan biridir ve terör merkezi olarak bilinen bölge, şu anda petrol üretim merkezi olarak dikkat çekmektedir. Yıllarca güvenlik sorunlarıyla mücadele edilen bu bölgelerde, şimdi petrol arama ve üretim çalışmaları yürütülerek enerji potansiyelinin kullanımı ve ülkenin enerji güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu petrol tarama faaliyetleri, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının potansiyelini ortaya çıkarmak ve enerji ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları, Türkiye'nin enerji sektöründe daha bağımsız bir konuma gelmesini ve enerji arz güvenliğini artırmasını sağlayacaktır.

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"Gabar'da Günlük 100 Bin Varil Kapasiteli Petrol Bulduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol bulduk" sözleri Türkiye'yi heyecanlandırırken bölgede çalışmalar devam ediyor.

Hedef Günlük 200 Bin Varil Üretim

Bu 100 bin varillik kapasitenin 2024'te ise 200 bin varile çıkarılması en büyük hedef. Günlük 1 milyon varil petrol tüketimi olan Türkiye, bu miktarın yaklaşın yüzde 8'ini kendi kaynaklarından karşılıyor. Gabar'daki üretimin 200 bin varile çıkması durumunda ise günlük ihtiyacın yüzde 20'si karşılanmış olacak.

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