Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 10 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğu çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

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Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri ve Niğde ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeeği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeeği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu