Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı! Pençe-Şimşek operasyonunda şehit olmuştu!

Pençe-Şimşek Operasyonu'nda terör örgütlerinin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök, memleketi Bingöl'de dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 2 Mehmetçik, taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök, askeri uçakla memleketi Bingöl'e getirildi.

Havalimanından merkez Ilıcalar Beldesi'ne getirilen şehit Günerigök için cenaze töreni düzenlendi. Yapılan duaların ardından Şehit Günerigök, aile mezarlığına defnedildi.

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Şehit için düzenlenen cenaze törenine Vali Kadir Ekinci, şehidin ailesi, askeri personeller ve vatandaşlar katıldı.

1998 doğumlu şehit Günerigök'ün bekar olduğu öğrenildi.

Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesinde İki Asker Şehit Oldu

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşinde Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

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