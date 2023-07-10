Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik mayıs ayında yüzde 9,5'le tek haneye geriledi.

YAYINLAMA
Google News
Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.


Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranı %9,5 Seviyesinde Gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %13,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!

Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşgücüne Katılma Oranı %53,6 Olarak Gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,1 oldu.


Genç Nüfusta Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranı %17,0 Oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile %17,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,3, kadınlarda ise %22,3 olarak tahmin edildi.

Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!

Mevsim Ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Haftalık Ortalama Fiili Çalışma Süresi 44,1 Saat Oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.


Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!

Mevsim Etkisinden Arındırılmış Atıl İşgücü Oranı %22,5 Oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var!Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var!

Türkiye enerjide bağımsız olmaya doğru gidiyor! Yüzde 20'sini karşılayacak!Türkiye enerjide bağımsız olmaya doğru gidiyor! Yüzde 20'sini karşılayacak!

Bartın sel felaketiyle boğuşuyor! Bakan Yerlikaya'dan son açıklamalar!Bartın sel felaketiyle boğuşuyor! Bakan Yerlikaya'dan son açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesi!Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesi!

Terör örgütü PKK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! Teröristlere geçit yok!Terör örgütü PKK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! Teröristlere geçit yok!

Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 10 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 10 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?

Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Haliç metro köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktı
Haliç metro köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktı
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı! Pençe-Şimşek operasyonunda şehit olmuştu!
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı! Pençe-Şimşek operasyonunda şehit olmuştu!
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var!
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi! Çok sayıda gözaltı var!
Son Haberler
Asya kaplanı sineği tehlikesi giderek artmaya başladı, Asya kaplanı sivrisinek ısırığına doğal önlem
Asya kaplanı sineği tehlikesi giderek artmaya başladı, Asya kaplanı sivrisinek ısırığına doğal önlem
Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor
Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!
Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!
Türkiye enerjide bağımsız olmaya doğru gidiyor! Yüzde 20'sini karşılayacak!
Türkiye enerjide bağımsız olmaya doğru gidiyor! Yüzde 20'sini karşılayacak!
Bartın sel felaketiyle boğuşuyor! Bakan Yerlikaya'dan son açıklamalar!
Bartın sel felaketiyle boğuşuyor! Bakan Yerlikaya'dan son açıklamalar!
Çok Okunanlar
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Hijyen ürünlerinde vergi yüzde 20’ye çıktı, zam geleceği endişesiyle vatandaşlar marketlere akın etti
Hijyen ürünlerinde vergi yüzde 20’ye çıktı, zam geleceği endişesiyle vatandaşlar marketlere akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesi!
Terör örgütü PKK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! Teröristlere geçit yok!
Terör örgütü PKK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi! Teröristlere geçit yok!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak