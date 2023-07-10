Mayıs ayı işsizlik oranları açıklandı! İşte oranlar!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.



Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranı %9,5 Seviyesinde Gerçekleşti



Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %13,0 olarak tahmin edildi.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,5 oldu



İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

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Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşgücüne Katılma Oranı %53,6 Olarak Gerçekleşti



İşgücü 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,1 oldu.



Genç Nüfusta Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranı %17,0 Oldu



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile %17,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,3, kadınlarda ise %22,3 olarak tahmin edildi.

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Mevsim Ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Haftalık Ortalama Fiili Çalışma Süresi 44,1 Saat Oldu



İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.







Mevsim Etkisinden Arındırılmış Atıl İşgücü Oranı %22,5 Oldu



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile %22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.

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