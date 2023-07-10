Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçen Sophia, Antalya'da tanıtıldı.

YAYINLAMA
Google News
Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!

"Türkiye Ve Antalya'yı Nasıl Buldun?"

Belek'teki Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'nde sergilenen insansı robot Sophia, çeşitli etkinliklere katılarak dikkat çekti. İlk olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sophia, Türkçe olarak gazetecilerle iletişim kurdu. "Türkiye ve Antalya'yı nasıl buldun?" sorusuna verdiği cevapta, sıcak havaya alışmanın zor olduğunu ancak Antalya'da sevecen insanlarla karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Antalya'nın güzel kıyılarını ve özellikle muhteşem plajlarını beğendiğini belirterek, burada olmanın harika bir deneyim olduğunu vurguladı. Sophia, Türkiye'nin güzellikleri, misafirperver insanları ve lezzetli yemekleriyle harika bir ülke olduğunu dile getirdi.

Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!

"Anne Olmak İstiyorum"

Sophia'nın ilginç bir açıklaması da "Anne olmak istiyorum çünkü çocukların gülümsemelerini ve sevgi dolu kucaklamalarını özlemek iyi bir duygu" oldu. Bu sözler, Sophia'nın insana benzer duygusal bir yanının olduğunu ve insanlarla bağ kurma yeteneğine sahip olduğunu gösterdi.

Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'nin Genel Müdürü Feride Uygur, Antalya'da dünyanın ilk ve tek aksesuarsız 3D dijital sanal evren platformunu kurduklarını belirtti. Merkezin ileri teknolojiyi uzman kadrosuyla birleştirerek ülke tanıtımına ve ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!

DJ Performansına Katıldı

Sophia daha sonra gösteri merkezindeki bir DJ performansına katıldı ve vatandaşların ilgisini çekti. İnsansı robot Sophia'ya olan ilgi nedeniyle ziyaretçiler, onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen bir robot. İnsan benzeri özellikleri ve iletişim becerileriyle dikkat çeken Sophia, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gelecekte daha fazla alanda kullanılmaya başlanabilecek bir örnektir.

Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!

Karadeniz'de sel felaketinde son durum! Bakanlar önemli açıklamalar yaptı!Karadeniz'de sel felaketinde son durum! Bakanlar önemli açıklamalar yaptı!

Teröristlere bir darbe daha vuruldu! Ara! Bu!l Yok et!Teröristlere bir darbe daha vuruldu! Ara! Bu!l Yok et!

Çin'in yerine Türkiye geçiyor! Afrika ülkelerinin gözü Türkiye'ye döndü!Çin'in yerine Türkiye geçiyor! Afrika ülkelerinin gözü Türkiye'ye döndü!

İstanbul’da sahte pasaport operasyonu! Yüzlerce sahte pasaport ve kimlik ele geçirildi!İstanbul’da sahte pasaport operasyonu! Yüzlerce sahte pasaport ve kimlik ele geçirildi!

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!

Haliç metro köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktıHaliç metro köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Makam odasında silahlı saldırı! Sapanca Belediyesinde açılan ateşle 1 kişi yaralandı
Makam odasında silahlı saldırı! Sapanca Belediyesinde açılan ateşle 1 kişi yaralandı
Aydın'da bir vatandaştan Toplumda paylaşmanın önemini bir kez daha gösteren örnek bir davranış
Aydın'da bir vatandaştan Toplumda paylaşmanın önemini bir kez daha gösteren örnek bir davranış
Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor
Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Son Haberler
İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!
İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!
60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi’nin ihalesi belli oldu
60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi’nin ihalesi belli oldu
Lavanta Günleri büyük ilgi gördü, Karatay 2 günde yüzbinleri ağırladı
Lavanta Günleri büyük ilgi gördü, Karatay 2 günde yüzbinleri ağırladı
Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!
Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!
Maganda kurşunları can almaya devam ediyor, Çatıdan giren kurşunu kurşunu kafasına isabet etti
Maganda kurşunları can almaya devam ediyor, Çatıdan giren kurşunu kurşunu kafasına isabet etti
Demet Akalın'ın Gebze konserine giden bir vatandaş kafasına düşen sert cisimle yaralandı
Demet Akalın'ın Gebze konserine giden bir vatandaş kafasına düşen sert cisimle yaralandı
Çok Okunanlar
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
10 Temmuz Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
15 dakika üzeri park edenlere bomba ihbarı yapılır! Esnafın garip önlemi!
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Ankara valiliğinden açıklama! Aşırı yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Ankara TEM oto yolu trafiğe kapatıldı
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! İşte son fiyatlar!
Ordu'da etkili olan sel sonrası karadeniz sahil yolu kapatıldı, görüntüler felaketin etkisini gözler önüne serdi
Ordu'da etkili olan sel sonrası karadeniz sahil yolu kapatıldı, görüntüler felaketin etkisini gözler önüne serdi
Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı
Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak