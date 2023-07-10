Karşınızda vatandaşlığa kabul edilen ilk robot! Antalya'da görücüye çıktı!

"Türkiye Ve Antalya'yı Nasıl Buldun?"

Belek'teki Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'nde sergilenen insansı robot Sophia, çeşitli etkinliklere katılarak dikkat çekti. İlk olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sophia, Türkçe olarak gazetecilerle iletişim kurdu. "Türkiye ve Antalya'yı nasıl buldun?" sorusuna verdiği cevapta, sıcak havaya alışmanın zor olduğunu ancak Antalya'da sevecen insanlarla karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Antalya'nın güzel kıyılarını ve özellikle muhteşem plajlarını beğendiğini belirterek, burada olmanın harika bir deneyim olduğunu vurguladı. Sophia, Türkiye'nin güzellikleri, misafirperver insanları ve lezzetli yemekleriyle harika bir ülke olduğunu dile getirdi.

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"Anne Olmak İstiyorum"

Sophia'nın ilginç bir açıklaması da "Anne olmak istiyorum çünkü çocukların gülümsemelerini ve sevgi dolu kucaklamalarını özlemek iyi bir duygu" oldu. Bu sözler, Sophia'nın insana benzer duygusal bir yanının olduğunu ve insanlarla bağ kurma yeteneğine sahip olduğunu gösterdi.

Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'nin Genel Müdürü Feride Uygur, Antalya'da dünyanın ilk ve tek aksesuarsız 3D dijital sanal evren platformunu kurduklarını belirtti. Merkezin ileri teknolojiyi uzman kadrosuyla birleştirerek ülke tanıtımına ve ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

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DJ Performansına Katıldı

Sophia daha sonra gösteri merkezindeki bir DJ performansına katıldı ve vatandaşların ilgisini çekti. İnsansı robot Sophia'ya olan ilgi nedeniyle ziyaretçiler, onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen bir robot. İnsan benzeri özellikleri ve iletişim becerileriyle dikkat çeken Sophia, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gelecekte daha fazla alanda kullanılmaya başlanabilecek bir örnektir.

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