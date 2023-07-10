İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!

CHP içerisindeki "değişim" tartışmaları, olağan kurultay sürecinin gölgesinde devam ederken, CHP'nin önemli isimlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği konuşuluyor. T24'ün haberine göre, geçtiğimiz hafta gerçekleştiği belirtilen bu sürpriz buluşmada CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yer aldığı ifade ediliyor.

İmamoğlu İle Birlikte Hareket Edecekler

Özgür Özel, İstanbul'da özel bir görüşmenin olmadığı ama konumları, görevleri gereği ara ara görüştüklerini söyledi. Ancak üç ayrı kaynak görüşmeyi doğruladı. Bu kaynaklar, Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel'in İmamoğlu ile birlikte hareket edeceğini savundu.

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Olağanüstü Kurultay

Sürpriz buluşmanın olağanüstü kurultay için olup olmadığı bilinmezken, CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanması için kurultay delege sayısının beşte birinin noterle onayı gerekiyor. O da 250 civarında bir oy demek. Ama bu kurultayın seçimli olabilmesi için kurultay üye sayısının salt çoğunluğu imza vermek zorunda ki o da 625 civarında imza demek.

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