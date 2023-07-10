Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!

Dün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!

Kahramanmaraş'a bir kez daha şehit ateşi düştü. Acı haber, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinden geldi. Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucunda, 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş, kahramanca görev yaparken şehit düştü.

Acı Haber

Acı haber, Kahramanmaraş'taki baba ocağına verildi. Şehidin naaşı, Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınarak bugün helallik için Elbistan'daki evine getirildi. Şehidin cenazesinin eve getirilirken ailesi ve yakınları büyük bir acı ve gözyaşı içindeydi.

Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!

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Yakınları Teselli Edildi

Şehidin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri tarafından teselli edildi. Şehidin naaşı daha sonra Elbistan Hocazade Mezarlığı'na getirildi. Türk bayrağına sarılı naaş, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!

Kuzenleri'de Şehit Olmuş

Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın cenazesi, Hocazade Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından amca çocuklarının yanında toprağa verildi. Bu acı haberi daha da derinleştiren bir detay ise Taş'ın iki kuzeniyle aynı kaderi paylaşması oldu. Amcasının oğlu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, 9 Şubat 2020'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 23 yaşında, diğer amcasının oğlu Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş ise 28 yaşındayken 20 Mart 2020'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucunda şehit düşmüştü. Bu üzücü olay, Taş ailesini üç kez şehit acısıyla yüzleştirdi, büyük bir dramı gözler önüne serdi.

Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!

Tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden kahramanlarımızın anısı daima yaşayacaktır.

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