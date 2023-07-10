Yılanları görenler cep telefonuna sarıldı, çiftleşme dansı böyle görüntülendi

Siirt'in Pervari ilçesinde, iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BİRBİRİNE YAPIŞAN YILANLAR GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
Pervari'nin Köprüçay köyünde bir vatandaş, yol kenarında birbirine sarılmış iki yılan olduğunu fark etti. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, cep telefonu kamerasıyla çekildi.
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KAYNAK: İHA