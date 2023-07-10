Yılanları görenler cep telefonuna sarıldı, çiftleşme dansı böyle görüntülendi

Siirt'in Pervari ilçesinde, iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Yılanları görenler cep telefonuna sarıldı, çiftleşme dansı böyle görüntülendi

Siirt'in Pervari ilçesinde, iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Pervari'nin Köprüçay köyünde bir vatandaş, yol kenarında birbirine sarılmış iki yılan olduğunu fark etti. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Yılanları görenler cep telefonuna sarıldı, çiftleşme dansı böyle görüntülendi

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KAYNAK: İHA

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