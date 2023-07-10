Çamaşırların Beyazlamasını ve Güzel Kokmasını Sağlayan Yöntemler

Çamaşırların her zaman bembeyaz olmasını sağlamak ve tertemiz kokmasını sağlamak önemlidir. En hijyenik şekilde çamaşırları kullanabilmek herkes açısından önemli bir durumdur. Bu yüzden de doğru yöntemlerle Beyaz çamaşırları her zaman beyazlığını koruyarak daha iyi bir şekilde kullanmak mümkün olur.

Beyaz çamaşırlar birkaç yıkama sonrasında genelde renk açısından sararma gibi sorunlar yaşanılan çamaşırlardır. Bu yüzden bazı doğal yöntemlerle bu beyaz çamaşırlardaki beyazlığı korumak ve her zaman renginin açık kalmasını sağlamak mümkün olur. Bir yandan yumuşatıcı gibiyim güzel kokularla birlikte bunu desteklemek ve hem güzel kokmasını sağlayıp hem de ağartmak mümkün olur.

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Doğal Karışım

Doğal doğru bir karışım kullanarak Beyaz çamaşırları her zaman olduğundan daha da beyaz hale getirebilirsiniz.

Bir yemek kaşığı karbonat 2 yemek kaşığı çamaşır sodası ve yarım kalıp rendelenmiş beyaz sabunu karıştırabilirsiniz. Bu karışıma 2-3 Damla esansiyel istediğiniz herhangi bir kokuyu da anlatabilirsiniz. Bu karışımla beraber beyaz havluları ya da çamaşırları yıkayarak daha da beyaz olmasını sağlayabilirsiniz. Beyaz sabunun rendesi her zaman çamaşırların daha güzel kokmasına da yardımcı olacağı için sürekli Tercih edebilirsiniz.

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Tablet Kullanımı

Bulaşık makinelerinde kullanılan tableti çamaşır makinesinin içine koyarak beyaz çamaşırlar da Tercih edebilirsiniz. Yine etkili bir şekilde temizlik yaparak beyazların daha da beyaz olmasını sağlar. Bir tablet yeterli olacaktır.

Beyaz Sirke Etkisi

1 leğen içerisine su ve bir miktar beyaz sirke koyarak Beyaz çamaşırları yarım saat kadar bu karışımın içerisinde bekletebilirsiniz. Sonrasında çamaşır makinesini atıp yıkadığınızda çamaşırlar olduğundan çok daha temiz bir hale gelecektir. Beyaz sirke genel temizlikte de etki yaptığı gibi bir yandan çamaşırlarda da etkisi oldukça büyük olan ürünlerden biridir.

Yumuşatıcının Önemi

Yumuşatıcı kullanmak sirke ve karbonat gibi kokuların engellenmesini sağladığı için mutlaka tercih etmek gerekir. Gerek renkle gerek beyaz çamaşırlarda her zaman yumuşatıcı kullanarak bu kokuların bastırılmasını ve çamaşırlarını temizlenerek güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Kendi zevkinize hitap eden güzel kokulu bir yumuşatıcı belirleyip bunu sürekli olarak Tercih edebilirsiniz.