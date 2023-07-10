Borcu olan tarımsal aboneler dikkat! DEPSAŞ Enerji Hukuki süreci başlatacak

DEPSAŞ Enerji, hizmet sağladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde abonelerinin yüzde 80'inin fatura borcu bulunduğunu ve şirketin toplam alacak miktarının 16 milyarı lirayı aştığını duyurdu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde 2.2 milyon aboneye hizmet veren DEPSAŞ Enerji, ödenmeyen elektrik faturalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Hizmet bölgesindeki 6 ilde tarımsal sulama abonelerinin yüzde 80'ni ödenmemiş fatura borcu olduğuna dikkat çeken şirket, alacak miktarının ve borçların katlanılamayacak düzeye ulaştığını vurguladı.

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Bu durumun borcunu zamanında ödeyen aboneler adına hak ihlali anlamı taşıdığına dikkat çeken DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Bölgemizdeki ödenmeyen elektrik borçları artık sürdürülemez bir noktaya ulaştı. Şirket olarak temel faaliyet ve hizmetlerimizi yerine getirmekte bile zorlanır hale geldik. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin'deki tarımsal sulamadan kaynaklı ödenmeyen elektrik borçları, tüm bölgedeki elektrik tedarik hizmetlerimizi olumsuz etkilemeye başladı" dedi.

"Haksız rekabeti engelleyeceğiz"

Yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen elektrik borcunu ödemeyen aboneler hakkında hukuki süreç başlatılacağını dile getiren Karagüzel, "Bölgedeki yaklaşık 30 bin tarımsal sulama abonesinin 23 bini Şanlıurfa ve Mardin illerinde bulunuyor. Bu iki ilde mukim tarımsal sulama abonelerinin yaklaşık yüzde 90'nının borcunu ödemediği görülüyor. Diğer bir ifade ile tarımsal sulama abonelerinin yüzde 90'nı borçlu durumda. Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun regülasyonlarına tabi bir şirket olarak kamu düzeninin korunmasını sağlamak sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Borcunu zamanında ödeyen abonelerimize karşı ödemeyen abonelerimiz haksız rekabet oluşturuyor" diye konuştu.

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Borcun tahsil edilememesi durumunda hukuki haklarını kullanacaklarını vurgulayan Karagüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatura borcunu ödemeyen abonelerimizin elektrikleri, yasal mevzuatın emrettiği şekilde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 35. Maddesi kapsamında, dağıtım şirketince kesilmesi istenecektir. Kesme işlemine rağmen elektrik borcunu ödemeyen tarımsal abonelerimizin güvence bedelleri borçtan mahsup edilerek sözleşmeleri şirketimizce feshedilecektir. Akabinde ödenmeyen elektrik borçları için hukuki süreç başlatılacaktır. Ayrıca elektrik borcunu ödemeyen abonelerin elektrikleri tekrardan bağlanmayacak şekilde dağıtım şirketince kesilmesi talep edilecektir. Tekrardan enerji alınmasını engellemek ve müdahaleleri engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik paydaşlarımızdan her türlü destek alınacaktır. Bu sebeple elektrik borcunu ödemeyen tüm abonelerimizi ivedilikle borçlarını ödemeye çağırıyoruz."

"Sekiz yıldır borcunu ödemeyenler var"

Vadesi geçmiş borçların son aylar veya bir yıllık dönemin aksine uzun yılları kapsadığına dikkat çeken Karagüzel, "Sekiz yıldan bu yana tarımsal sulama kapsamında kullanılan elektrik borcunu ödemeyenlerin olduğu belirlendi. Üstelik hasat döneminde dahi ödenmeyen borçlar haksız rekabete yol açıyor. Tarımsal üretim yapan ve elektrik borcu olan çiftçiler, yakın dönem önce başlatılan faizsiz ve 5 yıl geri ödemeli kredi imkânına dahi yeterli katılımı göstermeyerek elektrik kullanımı borcu ödemeksizin devam etmeyi sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Elektriği peşin olarak satın aldıklarını aktaran Karagüzel, sözlerini şöyle tamamladı:

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