Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı! 69 yaşında hayata veda etti!

Onlarca başarıya imza attı. Hem MFÖ grubuyla hem de solo çalışmalarıyla Türk müziğinin en saygın isimleri arasında yer aldı. Ödüller kazandı. Beyaz perdede önemli film ve dizilerde rol aldı.

Ünlü ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

69 Yaşında Hayata Veda Etti

Daha önce 3 kez kanseri yenmişti. Yeniden yakalandı, aylardır hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaştı.

Tedaviye cevap vermedi ve 69 yaşında yaşama veda etti.

Sanatçı Özkan Uğur'un vefatından sonra siyaset ve sanat dünyasından bir çok isim taziye mesajı yayımladı

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Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! Fahrettin Koca duyurdu!

"Yeniden Buluşmak Üzere..."

Törende, MFÖ grubunun solistleri ve kadim dostları sanatçı Mazhar Alanson ve Fuat Güner açıklamalarda bulundu.

Güner, "Hiçbir söz onun acısını içimizden alamaz. Özkanım yeniden buluşmak üzere hoşçakal." dedi.

"Nasıl Da Gittin Özkanım, Böyle De Bırakılmaz Ki"

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Mazhar Alanson ise şu ifadeleri kullandı:

Özkancım şu anda burada olduğunu hissediyorum. Bizi seyrettiğini... 2-3 gündür halim zaten darma duman.. Özkan'ın yeteneği konusunda başarısı tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Bu kadar sevildiğini biliyordun ama bu kadar sevildiğini sen de bilmiyordun.. Meğer bütün Türkiye severmiş.



Nasıl da gittin Özkanım böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarım bitti sandım. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Haberin Devamı

Cenazesi Bugün İstanbul'dan Kaldırılacak

Özkan Uğur için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi

Törene, sanatçının ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Özkan Uğur'un naaşı Taksim Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Özkan Uğur kimdir?

"Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki... Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki..."

Kaygısızlar’dan MFÖ’ye uzanan başarılı bir müzik öyküsü. Türk müzik sektörünün köklü ve değerli gruplarından, şarkılarına hepimizin aşina olduğu MFÖ grubunun bir üyesi olan Raif Özkan Uğur...

Sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu olan Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu’nda okurken mandolin ile tanıştı. Daha sonra gittiği Fenerbahçe Lisesi’nde müzik tutkusu ağır basınca, ‘Atomikler’ adında amatör bir grup kurdu ve dönemin popüler şarkılarını yorumladı.

Müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası’nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak’ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu ‘Kaygısızlar’ ile profesyonel bas gitaristliğe başladı.

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