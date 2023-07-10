Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!

Batı Afrika ülkesi Senegal'den İspanya'ya doğru hareket eden 3 göçmen teknesinin kaybolduğu haberleri geliyor.

İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, bu 3 teknenin Kanarya Adaları'na gitmekte olduğunu ve en az 325 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

İlk teknenin yaklaşık 65, ikincisinin ise en az 60 göçmenle yola çıktığı belirtilirken, diğer teknenin içinde ise yaklaşık 200 göçmenin bulunduğu ifade ediliyor. Bu üzücü haberle birlikte, kayıp göçmenlerin akıbeti hakkında endişeler artıyor ve kurtarma çalışmaları başlatılmış durumda.

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Göçmenlerin denizdeki zorlu yolculuklarından kaynaklanan tehlikeler ve yaşanan trajediler, uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha göç sorununa çekiyor.

"Senegal'deki İstikrarsızlık Yüzünden Ülkelerinden Ayrıldılar"

Öte yandan göçmenlerin 15 gündür kayıp olduğu ve ailelerin ise göçmenlere ulaşamadığı ifade edildi. Walking Borders için çalışan insan hakları savunucusu Helena Maleno Garzon “Aileler çok endişeli. Senegal'in aynı bölgesinden gelen yaklaşık 300 kişi var. Onlar, Senegal'deki istikrarsızlık yüzünden ülkelerinden ayrıldılar” dedi.

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İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin başlıca varış noktalarından biri olan Kanarya Adaları özellikle yaz aylarında en yoğun Göçmen geçişlerinin yaşandığı yer olarak ifade ediliyor.

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