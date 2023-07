Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya seyahati öncesinde havalimanında basın toplantısı düzenlemişti.

Erdoğan, "Milletimizin bizden bir beklentisi var" diyerek, "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin AB üyeliği isteğini destekliyorum" demişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap vererek, Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı olmadığını söyledi.

