Tekelci Ahmet abi hayatını kaybetti! Şişe fırlattığı görüntüler ile ünlü olmuştu!

2010 yılında internette alkol şişesi fırlatmasıyla izlenme rekorlarını kıran ve "Tekelci Ahmet Abi" lakabıyla ün yapan Ahmet Yılmaz kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 48 yaşında hayata veda eden Ahmet Yılmaz'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini üzdü.

Yılmaz Tekel bayisinde 4 kişiyi içki şişeleri fırlatarak dükkândan kovalamıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar 13 yıl önce sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Fırlatılan alkol şişlerinin toplam değeri o dönem için yaklaşık 4 bin TL olarak hesaplandı.

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Fenomen olan Ahmet Yılmaz, Hayrettin Onur Karaoğuz gibi ünlülerin programına da konuk olmuştu.

Seçime katılmıştı

Ahmet Yılmaz Eskişehir'de 2011 yılında seçimlere katılmış 641 seçmenin oyunu almıştı.

"Tekelci Ahmet Abi" 10 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle 2016 yılında cezaevine gönderilmişti.

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