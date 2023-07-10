Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Cümleleri olay oldu!

Esra Elönü'nün moderatörlüğünü yaptığı Arafta Sorular programı, dikkat çekici konularla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu seferki programın konuğu ise ünlü model ve sunucu Deniz Akkaya oldu. Programın başında Akkaya'nın "Ailem CHP'li ben de..." cümlesini yarıda kesen Elönü'ye cevaben "Ne kadar güzel bir konuya değindin." diyerek açıklamalarına başladı.

"LGBT'nin Her Yaptığını Korumak Zorunda da Değilim"

Akkaya, CHP'li olmadığını ve Atatürkçü olduğunu belirterek şunları dile getirdi: "Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim, her gün Halk TV'de seyretmek zorunda değilim, LGBT'nin her yaptığını korumak zorunda da değilim. Ben, aklını kullanan bir seçmenim. Kolumu kesseniz Atatürk diye akar ama CHP bakış açısını değiştirmediği zaman ondan da vazgeçeceğim. Babam CHP'li ama ben Atatürkçüyüm." dedi.

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"Benim Babam da Bu Tarafın Yobazı"

Elönü, bu kez de "Ailenin oy verdiği CHP ile şu anki CHP arasında ne görüyorsun?" sorusunu sordu. Akkaya ise şu ifadeleri kullandı: "Benim babam da bu tarafın yobazı, ne olursa olsun CHP'ye atar. Ama ben öyle değilim, beklentilerim var. Aklını kullanan bir seçmenim. Benim beklentilerimi kim karşılarsa ona oy atarım."

"Atatürk'ün Ekmeğini Yiyorsa Biri Ona Layık Davranacak"

Akkaya ayrıca, Atatürk'ün ekmeğini yiyen herkesin ona layık davranacak birini bulması gerektiğini belirtti ve babasıyla arasındaki farklı düşünceleri konusunda da ifade etti: "Benim babam gelip de niye o insanla arkadaşlık yapıyorsun, senin onunla dünya bakışın aynı mı dediğinde ben ona da karşı gelirim. Herkes hala Atatürk'ün ekmeğini yiyorsa biri ona layık davranacak."

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