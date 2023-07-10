60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi’nin ihalesi belli oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yapılması planlanan 60 yataklı yeni devlet hastanesinin ihale tarihi belli oldu.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesinin 3 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi.

Yeni Dicle Devlet Hastanesi'nin bünyesinde 60 yatak, 30 poliklinik, 10 yoğun bakım yatağı ve 3 ameliyathane barındıracağını söyleyen Yurdagül, hastanenin herkesi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

60 YATAKLI DEVLET HASTANESİ 500 GÜNDE TAMAMLANACAK

Yurdagül, "Dicle ilçesinde olmasını arzu ettiğimiz bir projenin daha ihalesi gerçekleşecek. Yıllardır yapımı planlanan 60 yataklı yeni Devlet Hastanesi yapımı için önemli bir süreç daha kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığınca 3 Ağustos 2023 tarihinde, 60 yataklı Dicle Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapılacak. İlana çıkan iş çerçevesinde; toplam inşaat alanı 17 bin 970 metrekare olan, 2B+Z+4+T katlı hastane binası inşaatı işi yapılacak. 60 yataklı yeni Dicle Devlet Hastanesi'nin 500 günde tamamlanması hedefleniyor. Emeği geçen devlet büyüklerimize, milletvekillerimize ve ilgili herkese teşekkür ediyorum. Herkes için hayırlısı olmasını diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

Lavanta Günleri büyük ilgi gördü, Karatay 2 günde yüzbinleri ağırladı

Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!

Taksim'de bomba paniği! Gerçek çok farklı çıktı!

İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Çok konuşulan ortak toplantı iddiası!

Yılanları görenler cep telefonuna sarıldı, çiftleşme dansı böyle görüntülendi

Borcu olan tarımsal aboneler dikkat! DEPSAŞ Enerji Hukuki süreci başlatacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklama! 200 Milyar dolarlık projeyi duyurdu!

Haberin Devamı

Makam odasında silahlı saldırı! Sapanca Belediyesinde açılan ateşle 1 kişi yaralandı

'AB kapısını açsın İsveç NATO'ya girsin!' Erdoğan NATO zirvesi öncesinde İstanbul'da konuştu