İstanbul'un sivrisinek sorununun sebebi Bill Gates mi? Sivrisineklerle deney yapıyor!

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ve yoğun şehirlerinden biri olarak birçok farklı doğal ve çevresel faktöre ev sahipliği yapmaktadır. Bu faktörlerden biri de sivrisineklerdir. İstanbul'un iklimi, su kaynakları ve yeşil alanları, sivrisineklerin varlığı için uygun bir ortam oluşturmaktadır.

İstanbul'un aşırı artış gösteren ve insanları bunaltan sivrisinek sorunu hakkında çok konuşulan bir teori ortaya atıldı.

Bu teoriye göre Bill Gates bir süre önce açmış olduğu sivrisinek fabrikası tüm sorunların kaynağı olabilir.

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Bill Gates Sivrisinek Fabrikası Kurdu

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates, bu kez de 'sivrisinek' ile gündemde. Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre; Gates, sivrisinekleri biyolojik bir silaha dönüştürüyor.

Corona virüs salgınının ardından Bill Gates, sivrisinek projesiyle yeni bir salgın üzerinde çalıştığı iddiasıyla yine gündemdeki yerini aldı.

Gates, 18 Ağustos'ta attığı bir tweette Kolombiya’da bilim insanlarının sivrisinek ürettiğini söylemesi üzerine 'planlı salgın' korkusu kullanıcıları sardı.

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Ancak ilk bakışta sivrisinek üreten bir fabrika kulağa garip gelse de fabrika, sivrisinek kayanklı bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik çalışmalar yapıyor.

GatesNotes platformunda yer alan bilgiye göre; Wolbachia adlı bakteriyle üretilen sineklerle, sivrisinek kaynaklı hastalıkların seyri azaltılmak isteniyor.

Fabrikada üretilen sivrisinekler dang humması, zika, chikungunya ve sarı humma gibi virüsleri insanlara bulaştırmalarını engelleyen Wolbachia adlı bakterileri taşıyor.

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle Yunanistan'da 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardındanbu virüse yakalanan 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.



Komşuda çıkan vakalar, Türkiye'de de tedirginliğe yola açıyor.

Kolombiya, Medellín'deki İki Katlı Bir Binanın İçinde Milyonlarca Sivrisinek Üretiliyor

Üretilen milyonlarca sinek de drone ve kuryelerle sokaklara salınıyor. Bu söylediğimiz Hollywood yapımı bir filmin senaryosu gibi gelebilir ancak gerçek! Ve salınan sivrisinekler yerel nüfusu korkutmuyor. Aslında milyonlarca hayatı kurtarmaya ve iyileştirmeye yardımcı oluyorlar.

Bu fabrikada üretilen sivrisinekler, dang humması ve zika, chikungunya ve sarı humma gibi diğer virüsleri insanlara bulaştırmalarını engelleyen Wolbachia adlı bakterileri taşıyor. Laboratuvar sinekleri, yabani sivrisineklerle üremeleri için sokaklara salınıyor. Bu şekilde Wolbachia bakterisi yayılıyor, virüslerin bulaşma oranı düşüyor ve birçok insanı hastalıklardan koruyorlar.

İklim Değişikliğiyle Birlikte, Dünya Sivrisinek Programı'nın Çalışmaları Çok Daha Önemli Hale Geliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki diğer Dünya Sivrisinek Programı siteleri de Wolbachia sivrisinekleri üretiyor. Ancak Kolombiya'daki fabrika şu an en büyük sivrisinek üretim tesisi. Fabrika milyonlarca yumurta ve yetişkin sivrisinek ürettikten sonra, bu sinekleri dışarı salmaya başlıyor. Şu an Medellín'deki fabrikada haftada 30 milyondan fazla sivrisinek üretiliyor.

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