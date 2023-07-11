Suriye yönetiminden Ümit Özdağ'a veto!

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, sürekli olarak yabancılara dönük 'ülkelerine gönderme' sözleri verme eğilimindeydi.

Özdağ, politikasını tamamen göçmen karşıtlığı üzerine inşa etmişti ve son açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Haziran ayının sonunda Suriye'ye seyahat edeceğini duyuran Özdağ, Lazkiye'de çeşitli görüşmelere katılacağını belirtmişti.

ŞAM VE LAZKİYE'YE GİDECEĞİZ!

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan "Çözüm Önerisi" programında Kenan Taş'ın sorularını yanıtlayan Özdağ, "Şam'a ve Lazkiye'ye 4 kişilik bir heyetle gitmeyi planlıyoruz. Bu resmi olmayan bir ziyaret, daha çok turistik bir gezi niteliği taşıyacak." şeklinde konuştu.

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Özdağ, Suriye gezisine gazeteci İsmail Saymaz'ı da davet ettiğini duyurmuştu. Ancak, Özdağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SURİYE'YE GİDEMİYORUM!

Ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Özdağ'ın Suriye yönetimi tarafından ülkeye girmesine izin verilmediği öğrenildi.

Halk TV'nin haberine göre Özdağ konuyla ilgili olarak "Suriye'ye gidemiyorum" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Sözcüsü Ali Şehirlioğlu ise net bir bilgisinin olmadığını ifade ederek "Ancak vize ile ilgili bir sorun olabilir" diye konuştu.