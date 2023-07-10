İzmir’de AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı! Yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan kimliği belirsiz kişi tarafından Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
Hastaneye Kaldırıldı
Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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