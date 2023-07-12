NATO’nun 90 Maddelik Vilnius Bildirisi yayınlandı! 'Rusya bu savaşı derhal durdurmalı'

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi Bildirisi yayınlandı. Bildiride, "NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NATO, 90 maddelik Vilnius Bildirisi yayınladı. Bildiride, "NATO'nun Açık Kapı Politikası'na ve Washington Antlaşması'nın 10'uncu maddesine olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Her ulus kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkına sahiptir. İsveç'i İttifak'ın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz ve bu bağlamda NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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NATO Rusya'ya Seslendi

"NATO'nun Rusya'ya seslendiği bildiride, "Rusya bu savaşı derhal durdurmalı, Ukrayna'ya yönelik güç kullanımına son vermeli ve Ukrayna topraklarından tüm kuvvet ve teçhizatını tamamen ve koşulsuz çekmelidir. Ülkeleri Rusya'nın saldırganlığına herhangi bir şekilde yardım etmemeye çağırıyor ve Rusya'nın savaşını aktif olarak kolaylaştıran herkesi kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Avrupa-Atlantik bölgesinde ve NATO ile Rusya arasında istikrar ve öngörülebilirlik arandığı belirtilen bildiride, "NATO çatışma peşinde değil ve Rusya için hiçbir tehdit oluşturmuyor. Düşmanca politikaları ve eylemleri ışığında Rusya'yı ortağımız olarak göremeyiz. İlişkimizdeki herhangi bir değişiklik, Rusya'nın saldırgan davranışını durdurmasına ve uluslararası hukuka tam olarak uymasına bağlıdır. Riskleri yönetmek ve azaltmak, gerginliği önlemek ve şeffaflığı artırmak için Moskova ile iletişim kanallarını açık tutmaya istekliyiz. Aynı zamanda, Rusya'nın politikaları ve eylemlerinin güvenliğimiz üzerindeki etkileri hakkında danışmaya ve değerlendirmeye devam edeceğiz ve Rus tehditlerine ve düşmanca eylemlerine birleşik ve sorumlu bir şekilde yanıt vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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"Çin Halk Cumhuriyeti'nin Zorlayıcı Politikaları Değerlerimize Meydan Okuyor"

Bildiride, "Stratejik rekabet, istikrarsızlık ve tekrarlayan şoklar, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlıyor. Afrika ve Orta Doğu'daki çatışma, kırılganlık ve istikrarsızlık, güvenliğimizi ve ortaklarımızın güvenliğini doğrudan etkilemekte. Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) belirtilen hırsları ve zorlayıcı politikaları çıkarlarımıza, güvenliğimize ve değerlerimize meydan okuyor. İttifak'ın güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla karşılıklı şeffaflık oluşturmak da dahil olmak üzere ÇHC ile yapıcı ilişkilere açığız. Siber, uzay, hibrit ve diğer asimetrik tehditlerle ve yeni ortaya çıkan ve yıkıcı teknolojilerin kötü niyetli kullanımıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Finlandiya'nın memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, "Finlandiya'nın NATO'nun caydırıcılık ve savunma sistemine tam entegrasyonuna yönelik hızlı ilerlemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlamasını kabul ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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