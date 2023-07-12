Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife

KDV oranlarının arttırılması ile bir çok alanda fiyatlar güncellendi. Bu artıştan köprü ve otoyollarda nasibini aldı. İşte yeni Köprü ve otoyol geçiş ücretleri.

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Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife

Yeni geçiş ücretleri

  • 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL’den 8,50 TL’ye yükseldi.
  • Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL’den 140 TL’ye yükseldi.
  • Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL’den 190 TL’ye yükseldi.
  • 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL’den 205 TL’ye yükseldi.
  • Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL’den 280 TL’ye yükseldi.

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