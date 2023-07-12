Siyasette emekli maaşı tartışmaları sürüyor! Gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi!

MHP Grup Toplantısında emekli maaşlarına da seyyanen zam uygulanmasını isteyen Devlet Bahçeli'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Kanun teklifinin bugün TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

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Siyasette emekli maaşı tartışmaları sürüyor! Gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25'lik maaş artışının yeterli ve makul olmadığını belirterek, memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 TL'lik zamın emeklilere de uygulanmasını talep etti. Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK!

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yanıt gecikmedi.

Bahçeli'nin sözlerine "Elinden tutan mı var? Verirsin kanun teklifi, biz de destekleriz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bakmayın biz ayrı partiyiz dediklerine... Milletçilik ayrı bir şeydir. Milliyetçilik sıradan bir kavram değildir. Kendi halkının hakkını savunmaktır milliyetçilik." ifadelerini kullandı.

Siyasette emekli maaşı tartışmaları sürüyor! Gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi!

TÜM KAMU GÖREVLİSİ EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ OLMALI!

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, "Yapılması gereken seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olmasıdır. Yüzde 17,55 artış oranı uygulandıktan sonra aylık bağlama oranı üzerinden seyyanen zam yansıtılmadlı." ifadelerini kullandı.

ÇABAMIZ OLACAKTIR!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk TV'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında dile getirdiği 'emekliye seyyanen' zam talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyasette emekli maaşı tartışmaları sürüyor! Gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi!

Güler, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber" ifadelerini kullandı.

BUGÜN TBMM'YE GELİYOR!

Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin, bugün Genel Kurul'a gelmesi planlanıyor.

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