NATO Zirvesinde Vladimir Zelensky'in sıkıntılı hali dikkatlerden kaçmadı! İşte o fotoğraf!

Türkiye'nin belirli koşullar yerine getirilmesi durumunda, İsveç'in üyeliği için onay verdiği toplantıda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptığı açıklama ile Ukrayna'nın NATO'ya katılım daveti alacağı duyuruldu.

Stoltenberg, "Şartlar oluştuğu takdirde NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız." dedi.

Dünya bu sözleri konuşurken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky de dün zirveye katıldı.

Eşiyle birlikte düzenlenen toplu yemeğe katılan Zelensky, toplu fotoğraf çekimine de dahil oldu.

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Zelensky, yoğun bir ilgi altında olan liderler arasında, asker yeşili kıyafetleriyle dikkat çeken bir şekilde programa katıldı. Toplu fotoğraf anında, objektiflere yansıyan bir karede Zelensky'nin etrafına dikkatlice baktığı ve sıkıntılı bir ifadeyle çevresini süzdüğü görüldü.

Bu anlar, ülkesi savaşla mücadele eden bir liderin durumu hakkında pek çok şey ifade ediyordu. Liderlerin birbiriyle konuştuğu o anda, Zelensky'nin endişeli bir şekilde çevresini gözlemlemesi, içinde bulunduğu zorlu durumun yansımasıydı.

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