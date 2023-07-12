Joe Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek harikaydı!

ABD Başkanı Joe Biden sosyal medyada yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." dedi.

YAYINLAMA
Google News
Joe Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek harikaydı!

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." ifadelerini kullandı.

12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Meteoroloji açıkladı! Ülke Geneli 12 Temmuz hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji açıkladı! Ülke Geneli 12 Temmuz hava durumu nasıl olacak?

Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeliCanan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli

Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldıMehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

Başvuru yapanlara araç muayene ücreti iade edilecek! Uzman isim tüm adımları tek tek anlattıBaşvuru yapanlara araç muayene ücreti iade edilecek! Uzman isim tüm adımları tek tek anlattı

NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!

Fahrettin Altun ve Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'yı unutmadı!Fahrettin Altun ve Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'yı unutmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO aile fotoğrafı çekimine katıldı! NATO Liderleri tek karede!Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO aile fotoğrafı çekimine katıldı! NATO Liderleri tek karede!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
El Nino sıcaklarının etkisi vatandaşları halk plajına döktü
El Nino sıcaklarının etkisi vatandaşları halk plajına döktü
Siyasette emekli maaşı tartışmaları sürüyor! Gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi!
Siyasette emekli maaşı tartışmaları sürüyor! Gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi!
Hüseyin Tayfun Üçgül Maserattilili Polis ölü bulundu! Avukata saldırmıştı!
Hüseyin Tayfun Üçgül Maserattilili Polis ölü bulundu! Avukata saldırmıştı!
NATO Zirvesinde Vladimir Zelensky'in sıkıntılı hali dikkatlerden kaçmadı! İşte o fotoğraf!
NATO Zirvesinde Vladimir Zelensky'in sıkıntılı hali dikkatlerden kaçmadı! İşte o fotoğraf!
Son Haberler
PROF.DR Nevzat Saygılıoğlu kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir?
PROF.DR Nevzat Saygılıoğlu kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir?
Sanayi üretim rakamları açıklandı! Sanayi üretimi aylık artarken yıllık olarak azaldı
Sanayi üretim rakamları açıklandı! Sanayi üretimi aylık artarken yıllık olarak azaldı
DOÇ, DR. Ata Özkaya kimdir, nerelidir, mesleği ve uzmanlık alanı nedir, ne mezunudur?
DOÇ, DR. Ata Özkaya kimdir, nerelidir, mesleği ve uzmanlık alanı nedir, ne mezunudur?
Munzur Dağlarında yaban keçileri ve peşlerinde ki ayılar görüntülendi
Munzur Dağlarında yaban keçileri ve peşlerinde ki ayılar görüntülendi
Şehidimiz var Türkiye! Sözleşmeli er Erdem Kavlak şehit oldu!
Şehidimiz var Türkiye! Sözleşmeli er Erdem Kavlak şehit oldu!
Blinken'den Türkiye'ye F-16 mesajı! "Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır!"
Blinken'den Türkiye'ye F-16 mesajı! "Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır!"
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'
Çok Okunanlar
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'
Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli
Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli
NATO Zirvesinde Vladimir Zelensky'in sıkıntılı hali dikkatlerden kaçmadı! İşte o fotoğraf!
NATO Zirvesinde Vladimir Zelensky'in sıkıntılı hali dikkatlerden kaçmadı! İşte o fotoğraf!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
Fahrettin Altun ve Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'yı unutmadı!
Fahrettin Altun ve Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'yı unutmadı!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor