Meteoroloji açıkladı! Ülke Geneli 12 Temmuz hava durumu nasıl olacak?

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji açıkladı! Ülke Geneli 12 Temmuz hava durumu nasıl olacak?

Marmara

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

0006buyuk.png

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

0612buyuk.png

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

1218buyuk.png

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta Ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

1824buyuk.png

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 öğle ve akşam saatlerinde yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeliCanan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli

Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldıMehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

Dudakta Uçuk Neden Çıkar? Vitamin Eksikliği Uçuğa Neden Olur Mu? İşte Uçuk Çıkma NedenleriDudakta Uçuk Neden Çıkar? Vitamin Eksikliği Uçuğa Neden Olur Mu? İşte Uçuk Çıkma Nedenleri

Bu otun iyi gelmediği hastalık yok! İbn-i Sina'nın 'beyin süpürgesi': Faydalarını duyan vazgeçemeyecekBu otun iyi gelmediği hastalık yok! İbn-i Sina'nın 'beyin süpürgesi': Faydalarını duyan vazgeçemeyecek

Karpuzu sakın böyle yemeyin! Resmen hastalığa davet çıkarıyorKarpuzu sakın böyle yemeyin! Resmen hastalığa davet çıkarıyor

Sigara fiyatlarına büyük zam! 1 yılda 17 TL arttı: İşte güncel sigara fiyatlarıSigara fiyatlarına büyük zam! 1 yılda 17 TL arttı: İşte güncel sigara fiyatları

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 10 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı! Ülke geneli 10 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
9 Temmuz Pazar yurt genelinde hava durumu! Meteoroloji sel ve taşkınlara karşı uyardı!
9 Temmuz Pazar yurt genelinde hava durumu! Meteoroloji sel ve taşkınlara karşı uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Kuvvetli Yağış Uyarısı!
İstanbullular dikkat! Gök gürültülü sağanak geliyor!
İstanbullular dikkat! Gök gürültülü sağanak geliyor!
Son Haberler
El Nino sıcaklarının etkisi vatandaşları halk plajına döktü
El Nino sıcaklarının etkisi vatandaşları halk plajına döktü
Siyasette emekli maaşı tartışmaları sürüyor! Gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi!
Siyasette emekli maaşı tartışmaları sürüyor! Gözler Meclis Genel Kurulu'na çevrildi!
Hüseyin Tayfun Üçgül Maserattilili Polis ölü bulundu! Avukata saldırmıştı!
Hüseyin Tayfun Üçgül Maserattilili Polis ölü bulundu! Avukata saldırmıştı!
PROF.DR Nevzat Saygılıoğlu kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir?
PROF.DR Nevzat Saygılıoğlu kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir?
Bolu’da Haziran ayında dolu yağışıyla şehir beyaz örtüye kapandı
Bolu’da Haziran ayında dolu yağışıyla şehir beyaz örtüye kapandı
Ülke Geneli 7 Temmuz Cuma günü hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Ülke Geneli 7 Temmuz Cuma günü hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Çok Okunanlar
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'
Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli
Canan Karatay 10 yaş birden gençleşmenin sırrını verdi! Her gün mutlaka tüketilmeli
NATO Zirvesinde Vladimir Zelensky'in sıkıntılı hali dikkatlerden kaçmadı! İşte o fotoğraf!
NATO Zirvesinde Vladimir Zelensky'in sıkıntılı hali dikkatlerden kaçmadı! İşte o fotoğraf!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Ülke geneli 6 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Ülke geneli 6 Temmuz Perşembe hava durumu nasıl olacak?
Ülke geneli 5 Temmuz Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Yaz sıcakları geliyor!
Ülke geneli 5 Temmuz Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Yaz sıcakları geliyor!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor