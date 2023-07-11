NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!

Litvanya'nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede İsveç'in NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı ve NATO'nun yeni askeri planları ele alınacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İle Bir Araya Geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşliğinde alana giriş zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne geldi. Daha sonra zirve alanına geçiş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İle Bir Araya Geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor.

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Zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne gelen Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. bugünkü temasları çerçevesinde önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ardından da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

Nato Liderler Zirvesi Kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni İle Bir Araya Geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşen Erdoğan, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ardından ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi.

Heyetlerin de yer aldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya gelmesi beklenen Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

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